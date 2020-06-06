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«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

06.06.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

В этот день могилевчанка подарила Президенту картину. Теперь коллекция Дворца Независимости пополнится.

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«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

– Даришь?
– Да, конечно.
– Ты писала эту картину?

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

– Я написала сама 15 лет назад. Я еще была маленькой девочкой.
– 15 лет назад? Забираю во Дворец Независимости. Это особая будет картина.
– От души дарю.
– Спасибо тебе.

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

И эта история точно про искренность. Каждый, кто сегодня пришел сюда, сделал это от души и сердца. Ведь не зря есть такое, что за все говорят поступки – вот они.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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