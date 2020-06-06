Лукашенко рассказал про четыре пандемии в стране

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев с рабочей поездкой, заявил, что в стране на сегодняшний момент четыре пандемии.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вся проблема сегодняшнего дня заключается в том, что мы переживаем самый сложный период в истории не только независимого и суверенного белорусского государства, но и в нашей истории, в нашей с вами жизни вообще. И вообще наших родителей, дедов, прадедов. Никогда не было такой острой ситуации, как сегодня. Напомню (я уже недавно об этом говорил), что, к сожалению, в этот момент воедино сошлись, — передает слова президента СТВ .

Первая пандемия — в здравоохранении, связана она с коронавирусом.

— Я увидел четыре главных «пандемии», если можно их так назвать. В здравоохранении вы видите коронавирус, который привел к психозу всю планету. Подчеркиваю — к психозу — всю планету. Может, кому-то и не нравится это, но, я думаю, пройдет время, и вы тоже придете к этому мнению. Я говорю «психозу», потому что кому-то он нужен. И вы, наверное, уже заметили, кому нужен. Как всегда, после свинячего, птичьего, атипичной пневмонии — это вот то, что мы с вами пережили совсем недавно — сегодня очередная пандемия. Та же пневмония, только в новом виде.

И вы помните, кто воспользовался этими ситуациями, кто миллиарды положил в карман. Уже весь мир сегодня остановился. Экономика не просто застопорилась, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, ведущие миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов. Поэтому я всегда, еще три месяца назад, если вы помните, задавал вам вопрос: кому это надо? Рукотворное ли это мероприятие — пандемия в здравоохранении? Пока на этот вопрос у меня, надеюсь, и у вас, ответа нет.

Вторая пандемия — экономическая.

— Вот этот, как я сказал, психоз и коронавирус. Где-то объективно испугались, где-то по другим причинам. Экономика в мире остановилась. Экономика остановилась в крупнейших государствах и союзах мира: прежде всего в США, еще раньше в КНР, ЕС. Наша экономика экспортно ориентированная, вы прекрасно понимаете. Больше половины производимого мы продаем на внешних рынках. Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках, — сказал Лукашенко, передает ОНТ .

Третья пандемия — политическая (носит субъективный характер, по мнению президента).

— Предвыборная кампания наложила свой отпечаток на все то, что происходит сегодня в мире и в нашей стране. Вы это, наверное, уже чувствуете. Еще раз подчеркиваю: все, о чем тут говорят, критикуют и меня, и еще кого-то — это все блеф. Никто не знает течение болезни и никто не знает, что будет дальше.завтра. это была тяжелая борьба. которая сегодня не закончена. Ситуация у нас нормальная, ситуация управляемая и страна у нас управляемая. И мы можем принять любое решение, но пока нам не нужны крайние меры, — считает президент.

Четвертая — инфопандемия.

— Я знаю, что вот эта четвертая пандемия — инфопандемия очень сильно ударила нам по мозгам. Лекарств у нас хватает, защитных средств у нас предостаточно и врачи приспособились лечить эти болезни, — заявил он.