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Названы страны, куда беларусы полетят совсем скоро. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 7 июня

07.06.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По состоянию на 7 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,8 миллиона. Погибли – 397 тысяч человек, излечились – 2,79 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 1,9 миллиона;
  • Бразилия: 614,9 тысячи;
  • Россия: 458,1 тысячи;
  • Британия: 286,3 тысячи;
  • Индия: 246 тысяча.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 109,5 тысячи;
  • Британия: 40,5 тысячи;
  • Бразилия: 34 тысячи;
  • Италия: 33,8 тысячи;
  • Франция: 29,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное о ситуации в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси 47751 случай коронавируса. Выздоровели 23015 человек, умерли – 263. Четвертый день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (на сей раз 949 против 883).
  • Страны Шенгенской зоны, скорее всего, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Судя по всему, запрет не снимут до начала июля.
  • Хорошая новость: с 16 июня Беларусь возобновляет регулярные рейсы из Минска в Кишинев. В Молдову – край «виноградников и вин» – самолеты «Белавиа» будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
  • Ранее «Белавиа» сообщила, что с 12 июня начинаются чартерные туристические рейсы в Албанию, а с 15 июня самолеты направятся в украинские города (Киев, Одесса, Львов, Харьков).
  • Александр Лукашенко убежден, что Беларуси в борьбе с эпидемией удалось избежать «крайнего сценария»; все у нас отлично; хорошо, что не закрывали границы (показали остальному миру свою мудрость); но схватка с вирусом еще не окончена.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По состоянию на 7 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,8 миллиона. Погибли – 397 тысяч человек, излечились – 2,79 миллиона. Такие данные показаны на...
 
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