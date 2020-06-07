Названы страны, куда беларусы полетят совсем скоро. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 7 июня

По состоянию на 7 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,8 миллиона. Погибли – 397 тысяч человек, излечились – 2,79 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,9 миллиона;
Бразилия: 614,9 тысячи;
Россия: 458,1 тысячи;
Британия: 286,3 тысячи;
Индия: 246 тысяча.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 109,5 тысячи;
Британия: 40,5 тысячи;
Бразилия: 34 тысячи;
Италия: 33,8 тысячи;
Франция: 29,1 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное о ситуации в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси 47751 случай коронавируса. Выздоровели 23015 человек, умерли – 263. Четвертый день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (на сей раз 949 против 883).
Страны Шенгенской зоны, скорее всего, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Судя по всему, запрет не снимут до начала июля.
Хорошая новость: с 16 июня Беларусь возобновляет регулярные рейсы из Минска в Кишинев. В Молдову – край «виноградников и вин» – самолеты «Белавиа» будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
Ранее «Белавиа» сообщила, что с 12 июня начинаются чартерные туристические рейсы в Албанию, а с 15 июня самолеты направятся в украинские города (Киев, Одесса, Львов, Харьков).
Александр Лукашенко убежден, что Беларуси в борьбе с эпидемией удалось избежать «крайнего сценария»; все у нас отлично; хорошо, что не закрывали границы (показали остальному миру свою мудрость); но схватка с вирусом еще не окончена.
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.