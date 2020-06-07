«Это вы себе заразу туда забросите». Лукашенко рассказал, где не советует носить маски

Источник материала: Tut.by

Во время общения с жителями Могилева 6 июня президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов по поводу того, как защитить себя от коронавируса: носить маски только в помещениях и дышать.

Общался президент с горожанами возле Свято-Никольского женского монастыря. Там Лукашенко, заметив людей в защитных масках порекомендовал на улице маску не носить. Сюжет показали в вечернем выпуске новостей на СТВ .



Кадр СТВ

— Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, — в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну лучше в храм приходите.

Во время общения с активом Могилевской области президент снова затронул тему коронавируса и дал еще один совет , но сначала вспомнил о своих «шутках» про трактор и баню.

— Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа, трактор вылечит . Не шумите, не кричите, не галдите — лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Ну это было «брендом батьки», который, видите ли, безумный, и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи, — отметил глава государства.

— Не дай Бог вторая волна, а это воспаление легких, это пневмония. Поэтому если вы сейчас не организуетесь и не начнете дышать, лучше на спортивных мероприятиях и прочее. Если кто-то не занимается, так займитесь этим. И чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить. Поэтому смотрите за своим здоровьем и показывайте другим, как надо жить в это сложное время. Еще раз подчеркиваю: все, о чем тут говорят, критикуют и меня, и еще кого-то — это блеф. Никто не знает, что будет дальше завтра. Поэтому, может быть, господь нам поможет, хоть мы и сейчас на него обидеться не можем. Возьмите, посмотрите по смертности, — сказал президент.

Лукашенко во время встречи заявил , что «пока вообще удалось избежать крайнего сценария», как было в Италии и Испании. Кроме того, президент рассказал про четыре пандемии в стране .

По данным на 6 июня , в Беларуси подтверждено 47 тысяч 751 случай COVID-19 (+ 883 новых случая за сутки), выздоровели 23 015 пациентов (+ 949 человек за сутки), умерли 263 пациента (+ 4 человека за сутки).