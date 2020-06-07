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«Это вы себе заразу туда забросите». Лукашенко рассказал, где не советует носить маски
07.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время общения с жителями Могилева 6 июня президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов по поводу того, как защитить себя от коронавируса: носить маски только в помещениях и дышать.
— Вот маску на улице я вам не советую носить. Маску, если уж хотите, — в помещении. Это вы себе заразу туда забросите и будете ее держать маской. Поэтому старайтесь на улице ходить без маски, а в помещении, если у вас есть желание. Ну лучше в храм приходите.
Во время общения с активом Могилевской области президент снова затронул тему коронавируса и
— Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа,
— Не дай Бог вторая волна, а это воспаление легких, это пневмония. Поэтому если вы сейчас не организуетесь и не начнете дышать, лучше на спортивных мероприятиях и прочее. Если кто-то не занимается, так займитесь этим. И чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить. Поэтому смотрите за своим здоровьем и показывайте другим, как надо жить в это сложное время. Еще раз подчеркиваю: все, о чем тут говорят, критикуют и меня, и еще кого-то — это блеф. Никто не знает, что будет дальше завтра. Поэтому, может быть, господь нам поможет, хоть мы и сейчас на него обидеться не можем. Возьмите, посмотрите по смертности, — сказал президент.
Лукашенко во время встречи
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Во время общения с жителями Могилева 6 июня президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов по поводу того, как защитить себя от коронавируса: носить...
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