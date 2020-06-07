«Десять лет назад люди верили во власть. Сегодня они просто в ярости»

«Брестская газета» спросила у Татьяны Короткевич, которая была одним из кандидатов в президенты на тех выборах. В августе 2020 года в Беларуси пройдут шестые президентские выборы. Старт гонки получился довольно бодрым. ЦИК зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов. В 2015-м, например, их было всего восемь. Чем, кроме этого, отличаются выборы-2020 от предыдущих,спросила у Татьяны Короткевич, которая была одним из кандидатов в президенты на тех выборах.





«Доминирует повестка мирных перемен. Несмотря на то, что у нас есть протест: люди стоят в очередях, чтобы подписаться за кандидата, я все-таки вижу, что большинство не хочет никаких социальных потрясений, никаких превентивных мер со стороны власти, правоохранительных органов. Все очень мирно происходит. У белорусов есть право выбрать свое будущее. И они хотят этим правом воспользоваться», – считает Татьяна Короткевич.





На ее взгляд, еще одна особенность в том, что у всех кандидатов практически идентичные программы, которые мало отличаются и от ее собственной, аккредитованной в 2015 году: «Все говорят про либерализацию экономики, политики, про неэффективность государственного управления, необходимость развития местного самоуправления».





Также Короткевич отмечает, что в 2020 году в белорусской политике появились новые лица: «Появилось больше претендентов с одной платформы. Это значит, что каждый из них мобилизует свою часть общества, которая так или иначе ему больше доверяет. Например, люди из глубинки могут не отдать свои голоса, допустим, за Виктора Бабарико, но доверить их Андрею Дмитриеву, например. Айтишники будут выбирать Валерия Цепкало. Представители промышленного или сельскохозяйственного сектора – кого-то другого».





Появление новых кандидатов, считает Короткевич, обусловлено тем, что само общество теперь требует альтернативы, поскольку стало более зрелым.





«Больше гражданских инициатив, больше возможностей быть самостоятельными, принимать участие в мероприятиях, выдвигать свои предложения и на региональном, и на центральном уровне, – поясняет Короткевич. – В этом большая разница. В 2015 году настроения, с которыми мне приходилось сталкиваться, были односторонними: оппозиция – это враги, которые хотят сценария Украины. То, что я продвигала в своей общественной, политической работе – мирный процесс, диалог – позитивно повлияло на общество».





Известный белорусский экономист Ярослав Романчук, который выдвигался кандидатом в президенты в 2010 году, считает, что выборы-2020 отличаются по факто среды, в которой проходят.





«Коронавирус наложил отпечаток на настроения людей, на оценку действий власти. Когда десять лет назад я критиковал ее за непрофессионализм, некомпетентность, очковтирательство, это казалось для многих людей некорректным: они верили во власть. Сегодня именно коронавирус обнажил вопиюще низкий уровень управления такими важными сферами жизни и экономики, как образование, здравоохранение. Поэтому люди просто в ярости, – заключает Ярослав Чеславович. – Этот сплошной поток лжи, отсутствие информации сильно подогрели недоверие к государству в целом и к тем людям, которые его олицетворяют».





Следующий фактор, который повлиял, – это кризис на рынке труда, считает Романчук: «Изоляция соседних стран и снижение экономической активности уже ударили по кошелькам людей. Семьсот тысяч человек, которые могут остаться без работы, – это реальное напряжение. Люди потеряли ориентир, не знают, чего ожидать, видят пренебрежение власти и готовность загнать их на работу за 150 – 200 долларов в месяц. Это их не устраивает. Также важно, что даже формально друзей у нас не осталось. Поссорились со всеми вокруг и претендуем на то, что у нас хронически какие-то внешние угрозы».





Ярослав Романчук подводит итог: «Власть за десять лет ничуть не изменилась. Разве что стала еще более высокомерной, непрофессиональной, антинародной. А вот люди наконец-то начали прозревать. Хотя в недавнем опросе семей о том, какие меры по борьбе с коронавирусом они поддерживают, 76% населения ответило: государственное регулирование цен на продукты. То есть социализм, к сожалению, очень глубоко. И ценностные изменения идут крайне медленно, поскольку революцией идей в нашей стране занимаются единицы, а не системно: структуры, партии и гражданское общество».



