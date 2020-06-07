«Мамину пенсию откладываем в заначку». Антикризисный бюджет семьи, которая живет с родителями

Источник материала: Tut.by

Семья Элеоноры — это ее муж, сын-студент и родители-пенсионеры. Все они живут вместе в одной квартире. И хоть Элеонора из-за коронавируса и ушла в самоизоляцию, уверяет, что существующий подход к расходам в ее семье сложился уже давно. Своим опытом она поделилась в истории на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей. Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь .

«Пенсию бабушки стараемся не тратить. На пятерых остается чуть меньше 2 тысяч рублей»

Ежемесячный доход семьи складывается из:

1) моей зарплаты — 1130 рублей в месяц (работаю учителем в одной из гимназий города);

2) зарплата мужа — 560 рублей в месяц (преподаватель вуза);

3) пенсия мамы — 480 рублей;

4) пенсия отца — 300 рублей (часть пенсии он откладывает, поэтому указываю сумму, которую получаем мы на ведение хозяйства);

5) стипендия сына — около 90 рублей (это его деньги, на которые мы имеем право в очень кризисные моменты, но он стипендию собирает для необходимых ему покупок).

Итого в месяц наш доход (без стипендии сына) составляет 2470 рублей.

Пенсию мамы мы стараемся не тратить и откладываем ее. Значит, жить нам остается на 1990 рублей в месяц.

Оплата коммунальных платежей. Мы живем в собственной четырехкомнатной квартире. На оплату коммунальных услуг в месяц зимой уходит 170 рублей, летом 130 рублей.

Питание. Раз в неделю (по субботам) мы с мужем едем на городской рынок и покупаем на неделю: 4 кг творога, 4 десятка яиц, 3,5 — 4 кг мяса (в основном свинину, раз в месяц баранину), 1,5 — 2 кг готовых колбасок, овощи и фрукты. На это тратим в среднем около 170 рублей (за месяц 680 рублей). Нам очень повезло, что за приготовление еды отвечает моя мама, поэтому этих продуктов нам хватает на разнообразные блюда. Ежедневно у нас уходит 1 рубль на хлеб и 2,8 рубля на молоко (итого за месяц около 114 рублей). Макароны, каши, подсолнечное масло, сметану, масло мы покупаем раз в неделю в супермаркетах (в идеале — на акциях) и тратим на это в среднем около 80 рублей в неделю (340 рублей в месяц).

Средства гигиены и моющие средства. На эту статью расходов уходит около 30 рублей в месяц (8 рублей — зубная паста, 8 рублей — шампунь, пользуемся только отечественными, мыло — 5 рублей, пены для бритья и все остальное — 9 рублей). Стиральный порошок мы покупаем при поездках за границу сразу на 2−3 года.

Лекарства и медицинское обслуживание. Включаю в отдельную статью расходов, так как в доме живут два пенсионера, нуждающихся в постоянном контроле здоровья. На лекарственные препараты мы тратим около 50 рублей в месяц (это если все здоровы, любая болезнь увеличивает эту сумму втрое), анализы и прочие обследования — еще около 50 рублей в месяц.

«Не хожу в салоны красоты, но всей семьей очень любим баню»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одежда. К вещам в нашей семье все (кроме сына) относятся спокойно. У каждого из нас есть все необходимое. Мы не покупаем десятую блузку или пятое платье только потому, что оно нравится, нет. У меня на работе деловой стиль одежды: три юбки, брюки, брючный костюм, две блузки, два платья и кардиган — весь мой рабочий гардероб, причем ношу его не один год. Мужу нужны костюм и рубашки. Поэтому покупаем вещи редко, но хорошего качества. Родителям — по тому же принципу. У каждого есть все необходимое. Что касается сына, то он предпочитает фирменные вещи, на которые собирает из своей стипендии, и спонсорскую помощь оказываем мы. На эти расходы у нас уходит около 100 рублей в месяц.

Красота и уход за собой. Не посещаю салоны красоты, не делаю косметических процедур, маникюров, педикюров (только сама). Но у нашей семьи есть одна слабость. Мы очень любим баню. Причем ходим все. На это у нас уходит 120 рублей в месяц. Посещение парикмахерской обязательно для всех раз в месяц — это еще плюс 50 рублей (только стрижки, окрашивание волос делаем с мамой дома сами). Раз в неделю хожу на подводный массаж. Еще 30 рублей. Муж с сыном раз в неделю посещают тренажерный зал. Это около 25 рублей в месяц.

Отдых и развлечения. Здесь я задумалась. В течение учебного года отдыхать не приходится. В рестораны не ходим, только если юбилеи и знаменательные события. У нас много друзей, к которым ходим на дни рождения. В сезон — обязательное посещение театра, иногда концерты. Расход в среднем 70 рублей в месяц.

Транспорт и обслуживание автомобиля. Места работы и учебы находятся рядом с домом. Поэтому на общественный транспорт мы деньги не тратим. В распоряжении семьи имеется автомобиль, на обслуживание и заправку которого уходит около 100 рублей в месяц.

Также у нас есть собака — огромный источник радости. Питание, прививки, ветеринар — около 40 рублей в месяц. Дача и оплата налога на дачный участок — около 20 рублей в месяц.

Подведем итог:

Коммунальные платежи 150 руб Питание 1134 руб Лекарства и медицинское обслуживание 100 руб Одежда 100 руб Красота и уход за собой 225 руб Отдых и развлечения 70 руб Транспорт и обслуживание автомобиля 100 руб Другое 60 руб

Всего: 1939 руб.

«Мы не едим колбасу и полуфабрикаты, потому что мама-пенсионерка все готовит сама»

Из расчетов видно, что практически ничего не остается. Но если вдруг дали премию, то мы стараемся обязательно откладывать, чтобы летом съездить отдохнуть.

Что касается неприкосновенного запаса, конечно, он есть (как у любого белоруса). Отец на пенсии только два года, до этого он был работающим пенсионером. Тогда доходы нашей семьи были больше и откладывать мы могли намного больше.

Хорошим подспорьем для нас является дача. Весной мы не тратим «бешеные» деньги на пучок редиски или лука, у нас все свое. Пусть на неделю позже, но свое и без химии. Благодаря даче на зиму запасаемся замороженной малиной, сушим свои помидоры, солим свои огурцы. Зимой все это уходит за милую душу.

Доходы нашей семьи такие же, как доходы огромного количества населения нашей страны. Нам удается экономить пенсию мамы только благодаря тому, что мы живем вместе. Это огромный плюс и, я считаю, лайфхак. Мама занимается приготовлением качественной, вкусной, свежей еды, мы не покупаем полуфабрикаты, мы вообще не едим колбасу. Все готовится дома, все всегда свежее. Самое главное — пожилым людям лучше, спокойнее и экономнее рядом с детьми.

Подробнее об условиях конкурса читайте здесь .