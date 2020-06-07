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Троица 2020: традиции и обычаи праздника

07.06.2020 09:05 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Троица 2020: традиции и обычаи праздника

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают один из главных религиозных праздников – День Святой Троицы (Пятидесятница).

Он отмечается на 50-й день после Пасхи. Его также называют Днем рождения церкви.

Так, в книге «Деяний апостольских» говорится, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований, в том числе дал возможность сразу понимать иностранные языки и свободно на них говорить. С того момента постолы начали открыто и без страха проповедовать Христа, и количество верующих начало стремительно увеличиваться.

Праздник Святой Троицы появился в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе официально приняли догмат о Троице – триипостасном Боге. На Руси этот праздник широко отмечать стали только в XIV веке (при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры – преподобном Сергии Радонежском).

На Троицу в православных храмах духовенство облачается в зеленый цвет, который считается символом Святого Духа.

Что можно и что нельзя делать на Троицу?

В этот день верующие обычно украшают дом зелеными ветвями растений или небольшими букетами луговых цветов. Используют мяту, папоротник, чабрец, любистик, васильки и небольшие веточки липы или березы. Эти растения – символы молодости, жизни, а также означают хорошие помыслы.  

Освященные цветы не выбрасывают, а сушат и хранят рядом с иконами в качестве защиты от злого духа и сглаза.

Православные христиане в этот день идут утром на Божественную литургию, где причащаются. Служба в день Троицы – одна из самых торжественных и красивых.

В День Святой Троицы не нужно соблюдать пост, как и всю последующую неделю (отменяются посты по средам и пятницам). В связи с этим после праздничной церковной службы верующие устраивают праздничную трапезу прямо в храмах или дома в кругу семьи. Также в этот день принято молиться о том, чтобы всем была дана благодать святого духа.

Каких-то запретов, связанных непосредственно с праздником Троицы, у православных нет. Однако стоит учитывать нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом и соблюдать меры предосторожности. Также в Святую Троицу не принято посещать кладбище: поминать усопших следует до праздника, в Троицкую родительскую субботу. Это связано с тем, что праздник Святой Троицы олицетворяет жизнь, красоту и любовь, здесь нет места для грусти и скорби.

При этом в народе убеждены, что венчаться в этот праздник нельзя ни в коем случае. Христиане верят, что заключенные в День Святой Троицы браки, никогда не будут счастливыми. А вот свататься на Троицу даже нужно – семейная жизнь будет полна любви, взаимопонимания, у супругов будет много детей.

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Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают один из главных религиозных праздников – День Святой Троицы (Пятидесятница). Он отмечается на 50-й день после...
 
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