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Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом
07.06.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Что делать людям, переболевшим COVID-19, после выздоровления, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам специалиста, переболевшие коронавирусом люди должны продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других. Такой совет Комаровский дал,
Доктор подчеркнул, что даже те, кто вылечился от COVID-19, могут переносить вирус, если будут «везде ходить и хвататься за все подряд».
Недавно Комаровский назвал
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Что делать людям, переболевшим COVID-19, после выздоровления, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. По словам специалиста, переболевшие коронавирусом...
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