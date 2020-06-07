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Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

07.06.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

Что делать людям, переболевшим COVID-19, после выздоровления, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам специалиста, переболевшие коронавирусом люди должны продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других. Такой совет Комаровский дал, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.

Доктор подчеркнул, что даже те, кто вылечился от COVID-19, могут переносить вирус, если будут «везде ходить и хвататься за все подряд».

Недавно Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно прекращать лечение дома и вызывать скорую. По словам врача, к ним относятся повышенная температура, которая не снижается даже после приема жаропонижающих средств.

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Что делать людям, переболевшим COVID-19, после выздоровления, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. По словам специалиста, переболевшие коронавирусом...
 
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