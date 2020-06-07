В Японии придумали маски для бассейна от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Японские ученые создали специальную водостойкую маску для инструкторов школ плавания, которая призвана защитить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

По форме изобретение напоминает обычную медицинскую маску, но в качестве материала используется не ткань, а из ПВХ. Посередине вдоль линии носа маски есть жесткое ребро. Такая конструкция позволяет создать необходимый запас воздуха внутри маски, во время плавания человек, использующий ее, не испытывает затруднений в дыхании, вода свободно проходит через нее и не мешает.



И все же специалисты не советуют использовать это изобретение для время заплывов на скорость.

Идея создать маску пришла в голову начальнику компании Rockin Pool Дзюнъе Нисигаве, который в прошлом был профессиональным пловцом. Маска создана в первую очередь для инструкторов школ плавания, которым по долгу службы приходится контактировать с людьми.

Стоимость набора, в который входит 10 штук, составляет в эквиваленте около 270 долларов. Сообщается, что с момента начала производства этих масок в апреле до конца мая было заказано более 16 тысяч наборов, при этом спрос на них растет.

Японские бассейны стали открываться по мере снятия в стране режима чрезвычайной ситуации. По мнению японских специалистов, возможность заразиться коронавирусом через воду невелика.

Фото: Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto; The Asahi Shimbun

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