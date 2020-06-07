ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Японии придумали маски для бассейна от COVID-19

07.06.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Японии придумали маски для бассейна от COVID-19

Японские ученые создали специальную водостойкую маску для инструкторов школ плавания, которая призвана защитить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

По форме изобретение напоминает обычную медицинскую маску, но в качестве материала используется не ткань, а из ПВХ. Посередине вдоль линии носа маски есть жесткое ребро. Такая конструкция позволяет создать необходимый запас воздуха внутри маски, во время плавания человек, использующий ее, не испытывает затруднений в дыхании, вода свободно проходит через нее и не мешает.

И все же специалисты не советуют использовать это изобретение для время заплывов на скорость.

Идея создать маску пришла в голову начальнику компании Rockin Pool Дзюнъе Нисигаве, который в прошлом был профессиональным пловцом. Маска создана в первую очередь для инструкторов школ плавания, которым по долгу службы приходится контактировать с людьми.

Стоимость набора, в который входит 10 штук, составляет в эквиваленте около 270 долларов. Сообщается, что с момента начала производства этих масок в апреле до конца мая  было заказано более 16 тысяч наборов, при этом спрос на них растет.

Японские бассейны стали открываться по мере снятия в стране режима чрезвычайной ситуации. По мнению японских специалистов, возможность заразиться коронавирусом через воду невелика.

Фото: Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto; The Asahi Shimbun

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японские ученые создали специальную водостойкую маску для инструкторов школ плавания, которая призвана защитить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The...
 
Новости дня
Новости
 
Митрополит Павел о викарии Петре: терпеливо и безропотно нес свой крест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика