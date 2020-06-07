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В Японии придумали маски для бассейна от COVID-19
07.06.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Японские ученые создали специальную водостойкую маску для инструкторов школ плавания, которая призвана защитить от коронавирусной инфекции. Об этом
По форме изобретение напоминает обычную медицинскую маску, но в качестве материала используется не ткань, а из ПВХ. Посередине вдоль линии носа маски есть жесткое ребро. Такая конструкция позволяет создать необходимый запас воздуха внутри маски, во время плавания человек, использующий ее, не испытывает затруднений в дыхании, вода свободно проходит через нее и не мешает.
И все же специалисты не советуют использовать это изобретение для время заплывов на скорость.
Идея создать маску пришла в голову начальнику компании Rockin Pool Дзюнъе Нисигаве, который в прошлом был профессиональным пловцом. Маска создана в первую очередь для инструкторов школ плавания, которым по долгу службы приходится контактировать с людьми.
Стоимость набора, в который входит 10 штук, составляет в эквиваленте около 270 долларов. Сообщается, что с момента начала производства этих масок в апреле до конца мая было заказано более 16 тысяч наборов, при этом спрос на них растет.
Японские бассейны стали открываться по мере снятия в стране режима чрезвычайной ситуации. По мнению японских специалистов, возможность заразиться коронавирусом через воду невелика.
Фото: Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto; The Asahi Shimbun
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Японские ученые создали специальную водостойкую маску для инструкторов школ плавания, которая призвана защитить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The...
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