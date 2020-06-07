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Митрополит Павел о викарии Петре: терпеливо и безропотно нес свой крест

07.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Священник последние годы тяжело болел, он умер от болезни, осложненной коронавирусной инфекцией.

Как пишет Sputnik, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел выразил соболезнования в связи со смертью схиепископа Дятловского Петра, викария Новогрудской епархии.
Священник скончался 6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией.


фото БПЦ

"Скорбью в моем сердце отозвалось известие о кончине преставившегося от тяжелой болезни, вызванной губительным поветрием", - говорится в соболезновании предстоятеля Белорусской православной церкви.

"В последние годы жизни, страдая от тяжкого недуга, владыка терпеливо и безропотно нес ниспосланный ему свыше крест. Прияв на себя сугубый подвиг схимничества, он подавал окружающим людям пример смирения, кротости, упования на милость Божию", - отметил митрополит Павел.

Он также подчеркнул, что схиепископ Петр "немало сделал для возрождения церковной жизни в разных уголках своей родной Беларуси".

Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) родился 5 января 1959 года в Брестской области. Получил духовное образование в Москве. В 1992 году был назначен епископом Туровским и Мозырским, затем нес службу епископа в других епархиях Белорусского экзархата.

В 2015 году пострижен в схиму. 5 января 2019 года в связи с 60-летим был награжден орденом Белорусской Православной Церкви святой преподобной Евфросинии Полоцкой.
 
 
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Священник последние годы тяжело болел, он умер от болезни, осложненной коронавирусной инфекцией.
 
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