Митрополит Павел о викарии Петре: терпеливо и безропотно нес свой крест

пишет Sputnik, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел выразил соболезнования в связи со смертью схиепископа Дятловского Петра, викария Новогрудской епархии. КакSputnik, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел выразил соболезнования в связи со смертью схиепископа Дятловского Петра, викария Новогрудской епархии.

Священник скончался 6 июня 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией.









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"Скорбью в моем сердце отозвалось известие о кончине преставившегося от тяжелой болезни, вызванной губительным поветрием", - говорится в соболезновании предстоятеля Белорусской православной церкви.





"В последние годы жизни, страдая от тяжкого недуга, владыка терпеливо и безропотно нес ниспосланный ему свыше крест. Прияв на себя сугубый подвиг схимничества, он подавал окружающим людям пример смирения, кротости, упования на милость Божию", - отметил митрополит Павел.





Он также подчеркнул, что схиепископ Петр "немало сделал для возрождения церковной жизни в разных уголках своей родной Беларуси".





Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) родился 5 января 1959 года в Брестской области. Получил духовное образование в Москве. В 1992 году был назначен епископом Туровским и Мозырским, затем нес службу епископа в других епархиях Белорусского экзархата.





В 2015 году пострижен в схиму. 5 января 2019 года в связи с 60-летим был награжден орденом Белорусской Православной Церкви святой преподобной Евфросинии Полоцкой.



