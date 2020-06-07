Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

Источник материала: Tut.by

По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусом COVID-19 превысило 400 тыс. человек. Портал Worldometer фиксирует 402,5 тыс. смертей, сообщает РБК .

По числу смертей в мире, согласно данным университета, лидируют США: 109,8 тыс. Следом идут Великобритания (40,5 тыс.), Бразилия (35,9 тыс.), Италия (33,8 тыс.), Франция (29,1 тыс.). Россия занимает 14-е место с 5,8 тыс. (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).

Всего в мире заражены более 6,9 млн человек, согласно данным университета.