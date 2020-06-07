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Новая статистика Минздрава: в Беларуси 48 630 случаев COVID-19
07.06.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным Минздрава на 7 июня, в Беларуси зафиксировано 48 тыс. 630 случаев COVID-19, сообщило ведомство в телеграм-канале. Плюс 879 новых случаев за последние сутки.
В Беларуси на 7 июня зарегистрированы 48 тыс. 630 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 879 за сутки). Всего проведено 622 тыс. 313 тестов (12642 за последние сутки). Выздоровели и выписаны 23 тыс. 647 пациентов (плюс 632 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с коронавирусной инфекцией (плюс 6 за сутки)
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Замминистра здравоохранения Елена Богдан в пятницу, 5 июня,
— Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заявила Богдан. Она также попросила людей соблюдать меры личной безопасности.
Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок.
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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава
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