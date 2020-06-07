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Новая статистика Минздрава: в Беларуси 48 630 случаев COVID-19

07.06.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Минздрава на 7 июня, в Беларуси зафиксировано 48 тыс. 630 случаев COVID-19, сообщило ведомство в телеграм-канале. Плюс 879 новых случаев за последние сутки.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси на 7 июня зарегистрированы 48 тыс. 630 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 879 за сутки). Всего проведено 622 тыс. 313 тестов (12642 за последние сутки). Выздоровели и выписаны 23 тыс. 647 пациентов (плюс 632 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с коронавирусной инфекцией (плюс 6 за сутки)

По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 7 июня, 6,9%.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан в пятницу, 5 июня, рассказала, что заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях.

— Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заявила Богдан. Она также попросила людей соблюдать меры личной безопасности.

Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок.

  • В районах с неблагоприятной эпидситуацией ВОЗ рекомендует носить маски всем медикам, во всех отделениях больниц и поликлиник, а не только тем, кто имеет дело с пациентами с COVID-19.
  • В районах, где наблюдается распространение вируса, людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, рекомендуется носить маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно.
  • Властям ВОЗ рекомендует поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава
 
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