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Статистика от Минздрав на 7 июня: в Беларуси зарегистрировано 48 630 случаев COVID-19
07.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На сегодня в Беларуси насчитывается 48 630 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 647 пациентов.
Скончались 269 пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.
Проведено 622 313 тестов на наличие COVID-19.
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На сегодня в Беларуси насчитывается 48 630 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 647 пациентов.
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