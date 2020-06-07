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Статистика от Минздрав на 7 июня: в Беларуси зарегистрировано 48 630 случаев COVID-19

07.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодня в Беларуси насчитывается 48 630 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 647 пациентов.

 Скончались 269 пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом. 
Проведено 622 313 тестов на наличие COVID-19.
 
 
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На сегодня в Беларуси насчитывается 48 630 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 647 пациентов.
 
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