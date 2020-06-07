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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава
07.06.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси на 7 июня вылечились от коронавируса и выписаны из больниц 23 647 пациентов.
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Всего проведено 622 313 тестов.
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Новости Беларуси. В Беларуси на 7 июня вылечились от коронавируса и выписаны из больниц 23 647 пациентов. По сведениям Минздрава, к настоящему моменту инфекция...
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