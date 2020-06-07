Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на 7 июня вылечились от коронавируса и выписаны из больниц 23 647 пациентов.

По сведениям Минздрава, к настоящему моменту инфекция обнаружена у 48 630 человек. За всё время её распространения в республике умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.

Всего проведено 622 313 тестов.