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В мире количество жертв COVID-19 превысило 400 тыс.
07.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число летальных исходов, обусловленных заражением
Согласно актуальной статистике, самое большое количество смертей зафиксировано в США (более 109,8 тыс.). На втором месте по этому показателю находится сейчас Великобритания (почти 40,6 тыс.). Тройку антирейтинга замыкает Бразилия, где насчитывается более 35,9 тыс. умерших.
В России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом превысило 8,9 тыс., а количество летальных исходов увеличилось на 134 (до 5 859). Всего в стране лечение от COVID-19 продолжают более 235 тыс. человек.
Всего же коронавирус нового типа диагностирован у 6,9 млн человек в мире.
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Число летальных исходов, обусловленных заражением COVID-19, на сегодня составляет 400 013. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса,...
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