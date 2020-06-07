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В мире количество жертв COVID-19 превысило 400 тыс.

07.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В мире количество жертв COVID-19 превысило 400 тыс.

Число летальных исходов, обусловленных заражением COVID-19, на сегодня составляет 400 013. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

Согласно актуальной статистике, самое большое количество смертей зафиксировано в США (более 109,8 тыс.). На втором месте по этому показателю находится сейчас Великобритания (почти 40,6 тыс.). Тройку антирейтинга замыкает Бразилия, где насчитывается более 35,9 тыс. умерших.

В России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом превысило 8,9 тыс., а количество летальных исходов увеличилось на 134 (до 5 859). Всего в стране лечение от COVID-19 продолжают более 235 тыс. человек.

Всего же коронавирус нового типа диагностирован у 6,9 млн человек в мире.

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Число летальных исходов, обусловленных заражением COVID-19, на сегодня составляет 400 013. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса,...
 
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