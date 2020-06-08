Глава Минэкономики: экономика Беларуси начнет восстанавливаться в третьем квартале

Источник материала: Tut.by

Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал отрасли, которые не пострадали из-за коронавируса — сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1» .



Александр Червяков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— То что мы не закрылись, это спасло нашу экономику. Экономика — это не кран с водой, закрыл — открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться нудно будет не один год, — сказал Червяков.

Глава Минэкономики также обратил внимание что, согласно опросам, в Беларуси начал расти индекс промышленного оптимизма: «Это говорит о том, что руководители промышленных организаций начинают планировать свою деятельность с ростом объема выпуска».

Он назвал отрасли белорусской экономики, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире, не оказались в кризисе. По его словам, стабильный рост экономики показывают сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль, начинают возрастать объемы производства калийных удобрений.

— Конечно, в сфере промышленности и сфере услуг есть отрасли, которые отстают от прошлого года. Это связано с теми ограничениями, которые связаны с коронавирусом в первую очередь на внешнем контуре. Но положительным является то, что уже на внешнем контуре основные наши торговые партнеры начинают снимать ограничения, начинают работать предприятия, возрастает спрос в том числе и на белорусскую продукцию, — отметил глава Минэкономики.

По его словам, на основе этих тенденций и можно сделать прогноз о том, что экономика Беларуси начнет восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года.