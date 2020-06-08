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Невеста сбросила лишний вес к свадьбе и раскрыла способ быстрого похудения
08.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Англичанка Лора Ми-Бишоп быстро похудела к своей свадьбе и рассказала, как ей это удалось,
28-летняя девушка хотела сбросить вес перед венчанием, несмотря на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса в мире. «За последние пару лет у меня развились нездоровые привычки. Например, я перекусывала во время готовки, а размеры моих порций вышли из-под контроля», – рассказала Лора.
Вместе со своим женихом Адамом девушка села на протеиновую диету, которая состоит преимущественно из мяса. Также пара стала постоянно совершать пятикилометровые пробежки.
Еще один плюс такого режима – за два месяца молодым людям благодаря отсутствию трат на вредную еду удалось сэкономить порядка 500 фунтов стерлингов. Эти деньги, как отметили Лора и Адам, они отложили на свадьбу и медовый месяц. «Мы похудели, отложили деньги и теперь чувствуем себя намного счастливее и здоровее», – сказала девушка.
ФОТО: pixabay.com
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Англичанка Лора Ми-Бишоп быстро похудела к своей свадьбе и рассказала, как ей это удалось, пишет Daily Mail. 28-летняя девушка хотела сбросить вес перед венчанием,...
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