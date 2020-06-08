Четыре пандемии, пикеты с задержаниями, земляничная Луна и беда с попугаями - все за выходные

На финишную прямую выходит кампания по сбору подписей за потенциальных кандидатов на пост президента. Вот как в эти выходные прошел традиционный пикет на Комаровке в Минске. Не обошлось без задержаний — как до пикета, так и после. Павла Северинца, например, пытались отбить у милиции, но возле дома его все равно задержали. А накануне в Минске и вовсе «отправили на сутки» семейную пару, у которой дома остался 6-летний ребенок.
«Кандидат в кандидаты» Виктор Бабарикопрокомментировал некоторые последние высказывания президента Лукашенко: «В последнее время мы слышим, как люди, которые, по идее, наняты белорусским народом, чтобы управлять страной, отзываются об этой стране невероятно уничижительно. «Мы сделали эту страну, — говорят они. — Мы, если надо, никому ее не отдадим. Мы, если надо, будем уничтожать собственный народ». Это страшно. На самом деле страшно. Я бы никогда в жизни не поверил бы, что кто-то это скажет, — сказал Виктор Бабарико, не называя имен и фамилий.
Штаб Виктора Бабарико заявил, что уже собрано 167 тысяч подписей. На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей».
У потенциальных кандидатов было много любопытнх интервью. Светлана Тихановская дала первое телевизионное интервью российскому телеканалу «Дождь». Она рассказала в том числе о деньгах, которые нашли на даче ее мужа Сергея Тихановского. Валерий Цепкалопредположил, какие гарантии должны быть у первого президента, а Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико (и получила ответ).
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
После того, как эмоции улеглись и телевизионная «лапша» упала с ушей, мы решили спокойно порассуждать про смену правительства. Точнее про уход со сцены двух личностей — премьера Сергея Румаса и министра финансов Максима Ермоловича. Так что за тандем потеряла страна?
Тем временем некоторые новые члены правительства уже рассказывают о своих планах. Так новый министр информации Игорь Луцкий говорит, что одна из его главных задач — ограничить население от информации, которая наносит вред государству.
А вот здесь рассказываем про новый приказ Минздрава о лечении коронавируса (кому теперь будут делать тесты и кого госпитализировать). А еще мы поговорили с 90-летней жительницей Березы, которая справилась с COVID-19.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Возможно, вы заметили, что на улице стало более людно. А в Сети можно встретить мнение, будто люди уже устали от «неофициального карантина». Чтобы проверить, так ли это, мы изучили отчеты Google о передвижениях жителей Беларуси и ряда других стран, а также как менялся индекс самоизоляции по России.
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Единственная в стране «Попугайня» открылась в Гродно в феврале прошлого года. В помещении в одном из торговых центров разместились около 100 птиц. Все попугаи, от больших экзотических какаду до маленьких «домашних» волнистых здесь свободно перемещаются по комнате. Вернее — перемещались. Этот бизнес, как и многие другие, сейчас переживает не лучшие времена, поэтому часть птиц уже распродана.
А помните историю про медвежонка Василису, которая прибилась к фермеру из Борисовского района? Но вскоре из города приехала комиссия, которая постановила животное изъять, Ваську увезли в Березинский заповедник. Живет она не в лесу, а в клетке местного зоосада. Посмотрели, как она сейчас поживает.
О СПОРТЕ
На выходных прошли матчи 12-го тура чемпионата Беларуси. Например, в Бресте «Динамо» уничтожило «Минск», отгрузив им шесть голов, а «Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Энергетик-БГУ» и поднялся на второе место. До БАТЭ два очка!
А еще мы тут вспомнили про одну важную футбольную дату: 25 лет назад наши футболисты на глазах 37 тысяч болельщиков обыграли на стадионе «Динамо» один из лучших коллективов мира — команду Нидерландов.
Кстати, накануне выходных на Земле наблюдалось полутеневое лунное затмение. В Северной Америке его называют «земляничной Луной». В Беларуси в этот раз затмение скрыли тучи, но мы можем показать вам эту красоту. Легкого понедельника вам!
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