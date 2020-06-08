Четыре пандемии, пикеты с задержаниями, земляничная Луна и беда с попугаями - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, дождались? Лето действительно пришло: сегодня кое-где будет +30, а синоптики уже объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. В Гомеле, кстати, такая жара была уже на выходных — смотрите, что творилось на улицах . А пока вы подбираете наряд по погоде, ловите тест о событиях прошлой недели , а мы быстренько расскажем, что случилось за выходные.

О ВЫБОРАХ

На финишную прямую выходит кампания по сбору подписей за потенциальных кандидатов на пост президента. Вот как в эти выходные прошел традиционный пикет на Комаровке в Минске. Не обошлось без задержаний — как до пикета, так и после. Павла Северинца, например, пытались отбить у милиции, но возле дома его все равно задержали . А накануне в Минске и вовсе « отправили на сутки » семейную пару, у которой дома остался 6-летний ребенок.





«Кандидат в кандидаты» Виктор Бабарико прокомментировал некоторые последние высказывания президента Лукашенко: «В последнее время мы слышим, как люди, которые, по идее, наняты белорусским народом, чтобы управлять страной, отзываются об этой стране невероятно уничижительно. «Мы сделали эту страну, — говорят они. — Мы, если надо, никому ее не отдадим. Мы, если надо, будем уничтожать собственный народ». Это страшно. На самом деле страшно. Я бы никогда в жизни не поверил бы, что кто-то это скажет, — сказал Виктор Бабарико, не называя имен и фамилий.

некоторые последние высказывания президента Лукашенко: «В последнее время мы слышим, как люди, которые, по идее, наняты белорусским народом, чтобы управлять страной, отзываются об этой стране невероятно уничижительно. «Мы сделали эту страну, — говорят они. — Мы, если надо, никому ее не отдадим. Мы, если надо, будем уничтожать собственный народ». Это страшно. На самом деле страшно. Я бы никогда в жизни не поверил бы, что кто-то это скажет, — сказал Виктор Бабарико, не называя имен и фамилий. Штаб Виктора Бабарико заявил , что уже собрано 167 тысяч подписей. На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей».

, что уже собрано 167 тысяч подписей. На сегодня, помимо Бабарико, преодолел лишь один претендент — Александр Лукашенко. Он собрал «порядка 1 миллиона подписей». У потенциальных кандидатов было много любопытнх интервью. Светлана Тихановская дала первое телевизионное интервью российскому телеканалу «Дождь». Она рассказала в том числе о деньгах, которые нашли на даче ее мужа Сергея Тихановского. Валерий Цепкало предположил , какие гарантии должны быть у первого президента, а Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико (и получила ответ).

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ





А вот здесь рассказываем про новый приказ Минздрава о лечении коронавируса (кому теперь будут делать тесты и кого госпитализировать). А еще мы поговорили с 90-летней жительницей Березы, которая справилась с COVID-19.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Возможно, вы заметили, что на улице стало более людно. А в Сети можно встретить мнение, будто люди уже устали от «неофициального карантина» . Чтобы проверить, так ли это, мы изучили отчеты Google о передвижениях жителей Беларуси и ряда других стран, а также как менялся индекс самоизоляции по России.

. Чтобы проверить, так ли это, мы отчеты Google о передвижениях жителей Беларуси и ряда других стран, а также как менялся индекс самоизоляции по России. Новости из мира богатых и знаменитых . В элитном поселке Логожеск (том самом, который построила компания «Трайпл» Юрия Чижа), разразился скандал : в доме Инны Чукисовой (бывшей супруги бывшего топ-менеджера компании) отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию. Попробовали понять , что же там происходит.

. (том самом, который построила компания «Трайпл» Юрия Чижа), : в доме Инны Чукисовой (бывшей супруги бывшего топ-менеджера компании) отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию. , что же там происходит. Слово «карлик» большинство людей используют как обзывательство, особенно часто это выражение мы слышали в школе. Но если подойти научно, карлик — это взрослый человек, чей рост не превышает 147 сантиметров . Родителям Максима врачи говорили, что мальчик проживет всего три недели, поэтому отец с матерью от него отказались. Знакомьтесь с еще одним героем нашего проекта «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

. Родителям Максима врачи говорили, что мальчик проживет всего три недели, поэтому отец с матерью от него отказались. с еще одним героем нашего проекта «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Единственная в стране «Попугайня» открылась в Гродно в феврале прошлого года. В помещении в одном из торговых центров разместились около 100 птиц. Все попугаи, от больших экзотических какаду до маленьких «домашних» волнистых здесь свободно перемещаются по комнате. Вернее — перемещались. Этот бизнес, как и многие другие, сейчас переживает не лучшие времена, поэтому часть птиц уже распродана.





А помните историю про медвежонка Василису, которая прибилась к фермеру из Борисовского района? Но вскоре из города приехала комиссия, которая постановила животное изъять, Ваську увезли в Березинский заповедник. Живет она не в лесу, а в клетке местного зоосада. Посмотрели, как она сейчас поживает .

О СПОРТЕ

На выходных прошли матчи 12-го тура чемпионата Беларуси . Например, в Бресте «Динамо» уничтожило «Минск», отгрузив им шесть голов , а «Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Энергетик-БГУ» и поднялся на второе место. До БАТЭ два очка!

. Например, в Бресте «Динамо» «Минск», отгрузив им шесть голов а «Шахтер» с минимальным счетом «Энергетик-БГУ» и поднялся на второе место. До БАТЭ два очка! А еще мы тут вспомнили про одну важную футбольную дату: 25 лет назад наши футболисты на глазах 37 тысяч болельщиков обыграли на стадионе «Динамо» один из лучших коллективов мира — команду Нидерландов.

Все новости субботы, 6 июня

Все новости воскресенья, 7 июня





Кстати, накануне выходных на Земле наблюдалось полутеневое лунное затмение. В Северной Америке его называют «земляничной Луной». В Беларуси в этот раз затмение скрыли тучи, но мы можем показать вам эту красоту . Легкого понедельника вам!

Ваша редакция