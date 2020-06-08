«ФотоКрок»: в Витебске пройдет V Международный фестиваль фотографии

Источник материала: Tut.by

﻿С 24 по 28 июня в Витебске пройдет Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского. Он будет юбилейным — пятым по счету, но в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн, сообщили TUT.BY организаторы.



Фото: fotokrok.org

Фестивальная программа в этот раз включает фотоконкурс «Мои дороги» (прием работ — до 15 июня), лекции, творческие встречи, мастер-классы, фотоперформансы, выставки мастеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши и Украины.

— В связи с ограничительными санитарно-эпидемиологическими мерами из-за пандемии коронавируса все мероприятия будут проводиться дистанционно — в виде прямых эфиров, онлайн-трансляций, видеоконференций из Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Варшавы, Одессы и других городов, — поясняет директор фестиваля Василий Прудников. — Это будет необычный формат, но по-своему интересный. Надеемся, что он останется в истории «ФотоКрока» как уникальный прецедент: ведь фестивальную обстановку, да еще в Витебске, не заменишь никакими сверхпроводящими технологиями. Встретимся в этот раз в эфире!

Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского проводится в Витебске с 2016 года. В 2018 году на улице Толстого, 7 открылся Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского.

Сигизмунд Юрковский — известный белорусский и русский фотограф и конструктор XIX века. Он жил в Витебске, в 1867 году открыл на улице Замковой фотоателье — пожалуй, лучшее в городе. А в 1883-м изобрел шторно-щелевой затвор, без которого и сегодня не обходится ни один профессиональный фотоаппарат.

Подробнее о программе фестиваля — на его сайте , на странице в фейсбук, в группе во «Вконтакте».