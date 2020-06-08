ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«ФотоКрок»: в Витебске пройдет V Международный фестиваль фотографии

08.06.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

﻿С 24 по 28 июня в Витебске пройдет Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского. Он будет юбилейным — пятым по счету, но в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн, сообщили TUT.BY организаторы.


Фото: fotokrok.org

Фестивальная программа в этот раз включает фотоконкурс «Мои дороги» (прием работ — до 15 июня), лекции, творческие встречи, мастер-классы, фотоперформансы, выставки мастеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши и Украины.

— В связи с ограничительными санитарно-эпидемиологическими мерами из-за пандемии коронавируса все мероприятия будут проводиться дистанционно — в виде прямых эфиров, онлайн-трансляций, видеоконференций из Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Варшавы, Одессы и других городов, — поясняет директор фестиваля Василий Прудников. — Это будет необычный формат, но по-своему интересный. Надеемся, что он останется в истории «ФотоКрока» как уникальный прецедент: ведь фестивальную обстановку, да еще в Витебске, не заменишь никакими сверхпроводящими технологиями. Встретимся в этот раз в эфире!

Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского проводится в Витебске с 2016 года. В 2018 году на улице Толстого, 7 открылся Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского.

Сигизмунд Юрковский — известный белорусский и русский фотограф и конструктор XIX века. Он жил в Витебске, в 1867 году открыл на улице Замковой фотоателье — пожалуй, лучшее в городе. А в 1883-м изобрел шторно-щелевой затвор, без которого и сегодня не обходится ни один профессиональный фотоаппарат.

Подробнее о программе фестиваля — на его сайте, на странице в фейсбук, в группе во «Вконтакте».

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 24 по 28 июня в Витебске пройдет Международный фестиваль фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского. Он будет юбилейным - пятым по счету, но в этом году из-за...
 
Новости дня
Новости
 
Новый приказ Миздрава о лечении COVID-19: тесты будут делать детям - контактам второго уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Lida.Info

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика