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Новый приказ Миздрава о лечении COVID-19: тесты будут делать детям - контактам второго уровня

08.06.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатели прислали в редакцию TUT.BY новый приказ Минздрава от 5 июня № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». Он изменяет предыдущий приказ от 21 мая.




В новом документе сказано, что до 15 июня начальникам управлений по здравоохранению облисполкомов и Мингорисполкома нужно разработать поэтапные планы возвращения организаций здравоохранения в режим обычного функционирования. При этом, правда, должны быть предусмотрены возможности организовать отделение или его часть, которое будет работать в режиме инфекционного стационара (с разделением на чистые и грязные зоны), или боксированные палаты.

В приказе подробно описано, что такое бессимптомная, легкая, среднетяжелая и тяжелая формы течения COVID-19. Как говорится в документе, факторы, отягчающие течение пневмонии у пациентов с инфекцией COVID-19: возраст старше 55, ожирение, когда индекс массы тела больше 40, сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной недостаточностью, хроническая патология легких (например, астма, ХОБЛ), рак, ВИЧ и др.

По приказу, обязательно госпитализировать должны: пациентов с пневмонией и COVID-19 или подозрением на COVID-19, пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом и с инфекцией COVID-19.

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Диагноз COVID-19 по новому приказу ставится:

— по однократному положительному тесту ПЦР;

— при типичной рентгенологической симптоматике (по данным КТ) и клинической картине с последующим положительным тестом;

— при двух положительных тестах серологической диагностики (в том числе экспресс-тестах на антитела) с интервалом не менее суток и типичной клинической картине для COVID-19.

Тесты на COVID по новому приказу будут делать контактам первого уровня — на 3−5-е сутки с момента контакта и повторно на 10−12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Также тесты по документу начинают делать и контактам второго уровня, если это дети в возрасте до 10 лет.

В новом приказе сохранилось правило, что при бессимптомной или легкой формах болезни больничный будут закрывать на 21-й день даже без отрицательного теста. «На основании отсутствия опасности распространения инфекции у пациентов с бессимптомной и легкой формами течения инфекции COVID-19 свыше 14−21 дня от момента контакта, закрытие листка нетрудоспособности на 21-й день от момента
контакта (по результатам экспресс-теста на 14-е сутки от момента
контакта IgМ<+>) является о снованным», сказано в документе.
 
 
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Читатели прислали в редакцию TUT.BY новый приказ Минздрава от 5 июня № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». Он изменяет предыдущий приказ...
 
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