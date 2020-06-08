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Министр экономики: Экономика Беларуси начнет восстанавливаться в третьем квартале
08.06.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал отрасли, которые не пострадали из-за коронавируса — сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу
— То, что мы не закрылись, это спасло нашу экономику. Экономика — это не кран с водой, закрыл — открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться нужно будет не один год, — сказал Александр Червяков.
Он назвал отрасли белорусской экономики, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире, не оказались в кризисе. Это сельское хозяйство, строительство, IT, производство продуктов, нефтеперерабатывающая отрасль, начинают возрастать объемы производства калийных удобрений.
Отставание некоторых отраслей промышлености и сферы услуг от прошлого года министр объяснил ограничениями, которые связаны с коронавирусом, в первую очередь в других странах.
— Но положительным является то, что уже на внешнем контуре основные наши торговые партнеры начинают снимать ограничения, начинают работать предприятия, возрастает спрос, в том числе и на белорусскую продукцию, — отметил глава Минэкономики.
На основе этих тенденций он прогнозирует, что экономика Беларуси начнет восстанавливаться уже в третьем квартале 2020 года.
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Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал отрасли, которые не пострадали из-за коронавируса — сельское хозяйство, строительство, IT, производство...
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