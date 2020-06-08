Отец троих детей: Нельзя жить так, чтобы ребенок в 12 лет мечтал уехать в другую страну!









Я встретила Валеру на пикете по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Задала один вопрос: почему вы сюда пришли? И услышала монолог человека, которому наболело.





— Я его (Лукашенко, — С.) никогда сильно не поддерживал, жилось да жилось, но когда мой ребенок в 12 лет приехал из Европы и сказал: «Я хочу уехать жить в другую страну», у меня возникла мысль: «А я же ее не буду видеть годами?»





У меня трое детей. Старшая дочь занимается спортом и часто ездит на соревнования. Ребенок понимает, какой в Европе уровень жизни.





У меня есть еще немного времени — десятилетие, чтобы сделать страну лучше. Чтобы мои дети жили в нормальной стране, и мы, взрослые, могли хотя бы иногда отдыхать, а не только работать. У нас работающий человек на данный момент живет как нищий, а так быть не должно.





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Я сторонник Сергея Тихановского. За Дмитриева отдал подпись, хотя вижу его в первый раз. Готов подписаться за всех альтернативных кандидатов, кто будет приезжать.





Думаю, власть испугалась Тихановского — посмотрите, в городах тысячи стоят. Если Лукашенко завтра соберет очередь на 2-3 километра, я лично перед ним извинюсь. Но такого, кажется, на добровольных началах не будет.





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В 2015 году я голосовал за Короткевич. Работал раньше в строительстве, когда увольнялся, у меня была зарплата 1200 долларов. Ушел, потому что видел, насколько становится худо.





И я тогда решил работать на себя. С 2015 года мы топчемся на месте. Девальвация и все остальное... Цены на запчасти растут, топливо подорожало значительно. У меня раньше работало два человека официально. Сейчас работаю один. С 2014 года не знаю, что такое выходные, а сегодня я поставил машину и пришел на пикет.





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Моя жена работает в больнице в ковидном отделении. Она говорит, что в одном костюме работает постоянно, новых не дают. Я сам покупаю ей памперсы. Каждый раз, когда она возвращается со смены домой, думаю, что она может принести в семью коронавирус.





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Он (Лукашенко — С.) не понимает, что еще больше провоцирует людей своими высказываниями. Может, я бы сегодня не пошел на пикет, если бы Тихановского не задержали по беспределу.





Думаю, его уже начинают ненавидеть и многие местные чиновники. Недавно ко мне на работу попросился майор, которому два года до пенсии осталось. Он говорит: «Я лучше не пойду на полную пенсию, есть выслуга. Я больше не могу жить по волчьим законам».





Мой друг работает в Солигорске в МЧС, он рассказывает, что молодежь бежит: месяц поработают и увольняются.





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Органы правопорядка должны ловить преступников, раскрывать махинации, с коррупцией бороться. А у нас чем регулярно занимаются? Они подавляют волю народа.





Я простой человек, который никогда не был в милиции. 15 лет я не пью ни вино, ни водку, работаю без выходных. Почему моя семья не может отдохнуть? Почему не имеет права на свободу слова?





Свобода должна быть такой, что человек выходит посреди площади, вокруг него собирается 50 человек, а он будет песни петь и стихи рассказывать. Вот это свобода, а у нас такого нет и не будет никогда при нем. Вы сами если ездили в Европу, видели, как это там.





***





Я говорю жене: иду на митинг. Она отвечает: если тебя заберут — скажи, где ты сидишь. Был на акции в Бобруйске («Антипарад протеста» 9 мая — С.), видел, как задерживают людей. На моих глазах машина ГАИ останавливается, бус ОМОНа, человека за шкирки, дверь открылась, его закинули как собаку. Людей выдергивали из машины, не называя причину. Забирали тех, которые просто ехали отдыхать на шашлыки.





Ты написал комментарий — тебе сутки. Врач вышел, сказал, что нет спецодежды, мы можем погибнуть — ему семь суток дали.





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Я хочу, чтобы было так: два срока отбыл — свободен. Парламентская республика. Решения должен принимать не один человек. Вы мне назовите хоть один его успешный проект, не считая парка высоких технологий, который делал Цепкало.





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Вы знаете, какие зарплаты были раньше на сахарном заводе (Слуцкий сахарорафинадный комбинат — С.). Посадили Прудника (директор предприятия — С.), который столько сделал для этого завода, который создал футбольную команду. Под ее крылом 250 детишек, они не пьют, не шляются нигде.





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Налоги наши в городе должны оставаться, а не он должен говорить: я дам вам денег на Витебскую область. А где ты их возьмешь? В Гомельской Гродненской, Брестской? Они не твои! Народу жрать нечего, а он на субботник едет в байке за 300 евро деревья садить. Ты слуга народа, ты ж кричишь, что ты на гособеспечении. Зачем тогда наши деньги тратить?





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Набрал столько долгов, что должны будут наши праправнуки. 18 резиденций, дорогие автомобили и все остальное. Человек ни в чем себе не отказывает. И на него работает столько охраны! Ты ж народный президент, кого боишься?





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На 400-500 рублей можно прожить 4-5 дней. Заплатил коммуналку, купил продукты, заправил машину — и все. А как дальше жить человеку, имея детей, остальные 25 дней? Я считал, на семью с тремя детьми надо где-то 40-50 рублей в день на одни продукты.





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У меня трое детей. Я строю дом и пытаюсь что-то делать. Хочу, чтобы мои дети жили в Беларуси. Хочу видеть, как рождаются мои внуки. Но нельзя жить так, чтобы ребенок в 12 лет мечтал уехать в другую страну!





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...У многих зарплата до 500 рублей, люди еле сводят концы с концами. Они думают, как заработать еще денег?