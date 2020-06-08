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Жара и солнце – погода в Горках на неделе

08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Жаркую и солнечную погоду (до +31°) обещают синоптики на этой неделе.

 

Жара и солнце – погода в Горках на неделе
Фото – www.instagram.com/andrei_alexandrovich.b

 

Сегодня, 8 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Максимальная температура может достигать +30, ночью — 14-19 градусов тепла.

Завтра, 9 июня, будет +28°, малооблачно.

В среду, 10 июня, также обещают около +28°, переменная облачность, ветер южный.

11 июня, в четверг, станет жарче — до плюс 31, ясно.

В пятницу, 12 июня, столбик термометра опустится до +29°, малооблачно.


 
 
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  Жаркую и солнечную погоду (до +31°) обещают синоптики на этой неделе.     Сегодня, 8 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Максимальная...
 
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