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Жара и солнце – погода в Горках на неделе
08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Жаркую и солнечную погоду (до +31°) обещают синоптики на этой неделе.
Сегодня, 8 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Максимальная температура может достигать +30, ночью — 14-19 градусов тепла.
Завтра, 9 июня, будет +28°, малооблачно.
В среду, 10 июня, также обещают около +28°, переменная облачность, ветер южный.
11 июня, в четверг, станет жарче — до плюс 31, ясно.
В пятницу, 12 июня, столбик термометра опустится до +29°, малооблачно.
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Жаркую и солнечную погоду (до +31°) обещают синоптики на этой неделе. Сегодня, 8 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Максимальная...
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