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Семейный капитал уменьшился, но его по-прежнему используют для покупки жилья

08.06.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По программе «Семейный капитал» 2015 – 2019 годов для многодетных семей открыто 81 721 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 817,21 млн долларов.

Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе «Семейный капитал» 2020 – 2024 годов для многодетных семей открыто 2 616 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 58,86 млн рублей.

В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. (Базовая сумма, если перевести ее в доллары по текущему курсу, на данный момент несколько уменьшилась в сравнении с началом года — Прим. Myfin.by).

Обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей, отметили в министерстве.

По состоянию на 1 июня 2020 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 15 675 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 14 742 (94%), на получение образования – 531 (3,4%), на получение медицинских услуг – 402 заявления (2,6%), сообщили в Минтруда.

«Принято 14 074 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», сказано в сообщении.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на 1 июня 2020 года для многодетных семей открыто 84 337 депозитных счета Семейный капитал . Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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