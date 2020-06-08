Кадыров поручил помочь более чем 200 женихам, пострадавшим финансово от пандемии, выкупить невест

Источник материала: Tut.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест 207 женихам, не имеющим для этого финансовой возможности из-за пандемии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Чеченской Республики.



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«Во всех районах [Чечни] были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — уточнили в муфтияте РИА «Новости».

Так, семья каждого жениха получит 50 тыс. руб. (728,5 доллара) на выплату за невесту, установленную духовенством согласно мусульманским канонам. В муфтияте напомнили, что за невестой могут поехать лишь две машины, а круг участников свадебных мероприятий должен быть ограничен самыми близкими родственниками.

В Чечне из-за распространения коронавирусной инфекции в начале апреля духовенство запретило проведение свадеб по мусульманским канонам. С 25 мая запрет отменили с сохранением ряда ограничений.

По последним данным, в Чечне выявили 1365 случаев коронавируса, 993 человека выздоровели, 15 пациентов скончались.

С 1 июня Кадыров объявил о втором этапе снятия ограничений в регионе. Так, работу возобновили предприятия торговли и сферы услуг, стоматологической и медицинской практики и МФЦ.