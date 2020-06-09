Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Источник материала: realt.by

Полгода назад мы делали обзор цен на недвижимость, которую можно купить в жилых комплексах крупнейшего застройщика «Дана Холдингз». С тех пор в экономике произошли значительные изменения: коронавирус, мировой кризис, снижение ставки рефинансирования и изменения условий кредитования многими банками. Посмотрели, как это все повлияло на ценник квадратного метра у сербского девелопера.

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.

Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 кв. м до 185 кв.м. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.

Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в домах: