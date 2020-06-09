Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 кв. м до 185 кв.м. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в домах:
Адрес дома
Этаж
Подъезд
Площадь м²
Комнат
Рассрочка 5 лет Цена за м²
Рассрочка 5 лет Цена квартиры
Цена за м² при 100% предоплате
Цена квартиры при 100% предоплате
Улица Петра Мстиславца, 22 (Дом № 7 по плану застройки, «Ренуар»)
10
1с
95.9
1
5031 р. 1879€
482439 р. 180196€
3869 р. 1445€
371010 р. 138576€
Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки, «Поллок»)
1
2с
71.5
2
5207 р. 1945€
372327 р. 139068€
4005 р. 1496€
286375 р. 106964€
Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро»)
20
1с
114.2
3
6806 р. 2542€
777209 р. 290296€
5234 р. 1955€
597737 р. 223261€
20
1с
162.9
4
6509 р. 2431€
1060238 р. 396010€
5007 р. 1870€
815567 р. 304623€
Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17В по плану застройки, «Дом Гойя»)
2
1с
79.6
2
5569 р. 2080€
443275 р. 165568€
4284 р. 1600€
340978 р. 127359€
2
1с
65
2
5221 р. 1950€
339348 р. 126750€
4016 р. 1500€
261037 р. 97500€
2
1с
67.1
2
5395 р. 2015€
361990 р. 135207€
4150 р. 1550€
278450 р. 104004€
2
1с
111.1
3
4201 р. 1569€
466696 р. 174316€
3232 р. 1207€
359021 р. 134098€
Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело»)
В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат
4
2с
44
1
8005 р. 2990€
352226 р. 131560€
6158 р. 2300€
270943 р. 101200€
от 38 до 44,6
2 (8 шт.)
8005 р.2990€
от 304195 р.113620€ до 357829 р.133653€
6158 р.2300€
от 233996 р.87400€ до 275253 р.102810€
От 76.3 до 110.4
3 (19 шт.)
От 8005 р. 2990€ до 9049 р. 3380€
От 610791 р.228137€ до 941403 р. 351624€
От 6158 р. 2300€ до 6961 р. 2600€
От 469839 р. 175490€ до 724156 р. 270480€
От 99.6 до 133.7
4 (12 шт.)
8005 р. 2990€
От 797311 р.297804€ до 1070285 р. 399763€
6158 р.2300€
От 613316 р.229080€ до 823297 р. 307510€
9
1с
129.9
5
8005 р. 2990€
1039866 р. 388401€
6158 р. 2300€
799897 р. 298770€
5
1с
122
5
8005 р. 2990€
976625 р. 364780€
6158 р. 2300€
751250 р. 280600€
Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, «Пикассо»)
2
1с
74.8
1
5569 р. 2080€
416545 р. 155584€
4284 р. 1600€
320419 р. 119680€
Улица Кирилла Туровского, 18 (Дом № 26 по плану застройки, «Дега»)
3
1с
88.5
3
5569 р. 2080€
492837 р. 184080€
4284 р. 1600€
379106 р. 141600€
Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 40 по плану застройки, «Кандинский»)
2
1с
66.3
2
5384 р. 2011€
356962 р. 133329€
4142 р. 1547€
274600 р. 102566€
Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо»)
2
1с
151.1
4
5221 р. 1950€
788853 р. 294645€
4016 р. 1500€
606810 р. 226650€
Улица Франциска Скорины, 5 (Дом №10 по плану застройки «Гоген»)
2
1с
47.9
2
5266 р. 1967€
252253 р. 94219€
4051 р. 1513€
194032 р. 72473€
2
1с
61.4
3
5001 р. 1868€
307073 р. 114695€
3847 р. 1437€
236224 р. 88232€
3
1с
61.4
3
5148 р. 1923€
316114 р. 118072€
3960 р. 1479€
243128 р. 90811€
В ЖК «Маяк Минска» также сейчас действует акция «100 месяцев рассрочки». Первый платеж – 30% и более, а остальная сумма платежа делится на 100 ежемесячных платежей. Если вы готовы оплатить первоначальный взнос более 50% и сократить срок рассрочки, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Правда, не стоит забывать, что все цены, а значит и платежи привязаны к иностранной валюте.
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - самый масштабных архитектурный проект столичного рынка недвижимости. Состоит из жилых домов эконом-, стандарт- и комфорт-классов. Дополнительно в комплекс войдут выставочный, спортивный и торгово-финансовый центры. Отдельно проектом предусмотрено строительство широкого бульвара с зонами для пешеходов и велосипедистов.
Жилые дома комплекса — каркасно-блочные, с высотой потолков в квартирах 2,5 и 2,7 метра. Возле каждого предусмотрена детская игровая площадка, наземная парковка. Этажность объектов квартала — переменная (от 13 до 35 этажей).
Квартиры в комплексе реализуются по договорам купли-продажи, через участие в долевом строительстве, а также в рассрочку.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в кварталах и в домах: