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Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

09.06.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Полгода назад мы делали обзор цен на недвижимость, которую можно купить в жилых комплексах крупнейшего застройщика «Дана Холдингз». С тех пор в экономике произошли значительные изменения: коронавирус, мировой кризис, снижение ставки рефинансирования и изменения условий кредитования многими банками. Посмотрели, как это все повлияло на ценник квадратного метра у сербского девелопера.

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Жилой комплекс «Маяк Минска»

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 кв. м до 185 кв.м. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.

Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в домах:

Адрес дома

Этаж

Подъезд

Площадь м²

Комнат

Рассрочка 5 лет Цена за м²

Рассрочка 5 лет Цена квартиры

Цена за м² при 100% предоплате

Цена квартиры при 100% предоплате

Улица Петра Мстиславца, 22 (Дом № 7 по плану застройки, «Ренуар»)

10

95.9

1

5031 р. 1879€

482439 р. 180196€

3869 р. 1445€

371010 р. 138576€

Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки, «Поллок»)

1

71.5

2

5207 р. 1945€

372327 р. 139068€

4005 р. 1496€

286375 р. 106964€

Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро»)

20

114.2

3

6806 р. 2542€

777209 р. 290296€

5234 р. 1955€

597737 р. 223261€

20

162.9

4

6509 р. 2431€

1060238 р. 396010€

5007 р. 1870€

815567 р. 304623€

Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17В по плану застройки, «Дом Гойя»)

2

79.6

2

5569 р. 2080€

443275 р. 165568€

4284 р. 1600€

340978 р. 127359€

2

65

2

5221 р. 1950€

339348 р. 126750€

4016 р. 1500€

261037 р. 97500€

2

67.1

2

5395 р. 2015€

361990 р. 135207€

4150 р. 1550€

278450 р. 104004€

2

111.1

3

4201 р. 1569€

466696 р. 174316€

3232 р. 1207€

359021 р. 134098€

Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело»)

В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат

4

44

1

8005 р. 2990€

352226 р. 131560€

6158 р. 2300€

270943 р. 101200€

от 38 до 44,6

2 (8 шт.)

8005 р.2990€

от 304195 р.113620€ до 357829 р.133653€

6158 р.2300€

от 233996 р.87400€ до 275253 р.102810€

От 76.3 до 110.4

3 (19 шт.)

От 8005 р. 2990€ до 9049 р. 3380€

От 610791 р.228137€ до 941403 р. 351624€

От 6158 р. 2300€ до 6961 р. 2600€

От 469839 р. 175490€ до 724156 р. 270480€

От 99.6 до 133.7

4 (12 шт.)

8005 р. 2990€

От 797311 р.297804€ до 1070285 р. 399763€

6158 р.2300€

От 613316 р.229080€ до 823297 р. 307510€

9

129.9

5

8005 р. 2990€

1039866 р. 388401€

6158 р. 2300€

799897 р. 298770€

5

122

5

8005 р. 2990€

976625 р. 364780€

6158 р. 2300€

751250 р. 280600€

Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, «Пикассо»)

2

74.8

1

5569 р. 2080€

416545 р. 155584€

4284 р. 1600€

320419 р. 119680€

Улица Кирилла Туровского, 18 (Дом № 26 по плану застройки, «Дега»)

3

88.5

3

5569 р. 2080€

492837 р. 184080€

4284 р. 1600€

379106 р. 141600€

Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 40 по плану застройки, «Кандинский»)

2

66.3

2

5384 р. 2011€

356962 р. 133329€

4142 р. 1547€

274600 р. 102566€

Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо»)

2

151.1

4

5221 р. 1950€

788853 р. 294645€

4016 р. 1500€

606810 р. 226650€

Улица Франциска Скорины, 5 (Дом №10 по плану застройки «Гоген»)

2

47.9

2

5266 р. 1967€

252253 р. 94219€

4051 р. 1513€

194032 р. 72473€

2

61.4

3

5001 р. 1868€

307073 р. 114695€

3847 р. 1437€

236224 р. 88232€

3

61.4

3

5148 р. 1923€

316114 р. 118072€

3960 р. 1479€

243128 р. 90811€

В ЖК «Маяк Минска» также сейчас действует акция «100 месяцев рассрочки». Первый платеж – 30% и более, а остальная сумма платежа делится на 100 ежемесячных платежей. Если вы готовы оплатить первоначальный взнос более 50% и сократить срок рассрочки, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Правда, не стоит забывать, что все цены, а значит и платежи привязаны к иностранной валюте.

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Многофункциональный комплекс «Минск Мир»

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - самый масштабных архитектурный проект столичного рынка недвижимости. Состоит из жилых домов эконом-, стандарт- и комфорт-классов. Дополнительно в комплекс войдут выставочный, спортивный и торгово-финансовый центры. Отдельно проектом предусмотрено строительство широкого бульвара с зонами для пешеходов и велосипедистов.

Жилые дома комплекса — каркасно-блочные, с высотой потолков в квартирах 2,5 и 2,7 метра. Возле каждого предусмотрена детская игровая площадка, наземная парковка. Этажность объектов квартала — переменная (от 13 до 35 этажей).

Квартиры в комплексе реализуются по договорам купли-продажи, через участие в долевом строительстве, а также в рассрочку.

Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»

Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в кварталах и в домах:

Адрес дома

Этаж

Подъезд

Площадь м²

Комнат

Рассрочка 5 лет Цена за м²

Рассрочка 5 лет Цена квартиры

Цена за м² при 100% предоплате

Цена квартиры при 100% предоплате

Квартал "Эмиратс"

Minsk World, Дом «Диадема»

18

  Теги: Минск
 
 
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Полгода назад мы делали обзор цен на недвижимость, которую можно купить в жилых комплексах крупнейшего застройщика «Дана Холдингз». С тех пор в экономике...
 
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