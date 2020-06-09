ВОЗ заявила о серьёзном ухудшении ситуации. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 9 июня

Источник материала: KYKY

К утру 9 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,08 миллиона. Погибли – 405 тысяч человек, излечились – 3,18 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,96 миллиона;

Бразилия: 691,8 тысячи;

Россия: 476 тысяч;

Британия: 288,8 тысячи;

Индия: 265,9 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 110,9 тысячи;

Британия: 40,7 тысячи;

Бразилия: 36,5 тысячи;

Италия: 34 тысячи;

Франция: 29,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Вести от ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пришел с плохими новостями. Он высказался об ухудшении ситуации с коронавирусом. Директор организации подтвердил улучшения Европе, но при этом, по его словам, в глобальном масштабе (в мире в целом) наблюдается ухудшение показателей распространения инфекции. Поэтому он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 49 453 случая коронавируса. Поправились 23 880 человек, умерли – 276. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем фактов излечения: 823 против 233.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 49 453 случая коронавируса. Поправились 23 880 человек, умерли – 276. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем фактов излечения: 823 против 233. Минздрав пояснил , почему в Беларуси такая фантастически низкая статистика по смертности в сравнении со странами ЕС. Как думаете, насколько убедительно?

, почему в Беларуси такая фантастически низкая статистика по смертности в сравнении со странами ЕС. Как думаете, насколько убедительно? Фельдшера из Лиды, который критично высказывался об эпидемии в городе на стриме у Сергея Тихановского и даже отбыл недельный арест, увольняют . Лидская ЦРБ не стала продлевать с ним контракт, а он истечет ровно через месяц. Медик считает, все из-за того, что он раскрыл неудобную правду о своей работе.

. Лидская ЦРБ не стала продлевать с ним контракт, а он истечет ровно через месяц. Медик считает, все из-за того, что он раскрыл неудобную правду о своей работе. Как минимум в трех колониях – в Могилеве, Бобруйске и Витебске – вместо свиданий разрешают звонить родным по видеосвязи по Skype. Звонить допускается два раза в месяц, разговора должен длиться не более 15 минут.

звонить родным по видеосвязи по Skype. Звонить допускается два раза в месяц, разговора должен длиться не более 15 минут. 13 июня в беларуских Вооруженных силах новобранцы, призванные весной, принесут присягу. В этом году из-за эпидемии она пройдет без родственников и близких друзей военнослужащих.

без родственников и близких друзей военнослужащих. Жара, наступившая в Беларуси, не приведет к спаду заболеваемости коронавирусом. Носить маски и соблюдать дистанцию в полтора метра с другими людьми придется и дальше. Об этом напомнила замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Это важно

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.