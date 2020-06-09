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Обвинение Тихановскому, жара, которая не спасет от COVID-19, и фельдшер без контракта - все за вчера

09.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кто просил погоду потеплее? На этой неделе можно сказать, что некоторые мечты точно сбываются — нас ждут жара и грозы. Вот здесь напоминаем важные советы тем, кто будет за рулем в эти дни. И предупреждаем: надеяться, что из-за теплой погоды мы станем меньше болеть коронавирусом, не стоит. Медики призывают не расслабляться и напоминают, что маски и социальное дистанцирование никто не отменял. А вот что еще произошло вчера.


О ВЫБОРАХ

  • Блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение. Правда, по какой именно статье, мы узнаем сегодня и сразу же вам расскажем.
  • В Минске и других городах вчера шли суды над задержанными накануне на пикетах по сбору подписей за кандидатов на участие в выборах. Сутки и штрафы получили активисты, политики и даже победители международных олимпиад. А гомельский сторонник Сергея Тихановского Юрий Власов и вовсе получил уже третьи пятнадцать суток подряд. К сожалению, вчерашний день не обошелся без новых задержаний.
  • Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало собрал 119 тысяч подписей. Вот какая картинка по данным других «кандидатов в кандидаты» получилась по последним данным.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • На прошлой неделе в Беларуси появилось новое правительство, и этому составу поставлена задача: не строить и даже не ломать, а спасать построенное. Других идей нет и предъявить в качестве предвыборной программы будет нечего, уверен независимый аналитик Сергей Чалый. Он также рассказывает, чем заканчивается история экономического популизма и какие симптомы раскола элит уже очевидны в Беларуси.
  • Скорее всего, сегодня мы преодолеем планку в 50 тысяч случаев заражения COVID-19 в Беларуси — за предыдущие сутки прирост составил 823 новых случая. А вот в Новой Зеландии накануне выздоровел последний пациент с коронавирусом, но в целом ВОЗ говорит, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.
  • Некоторые медики из-за надбавок за COVID-19 получили «нулевые зарплаты» — то есть, остались должны нанимателю. Как такое может быть и что с этим делать?
  • С лидским фельдшером Павлом Палейчиком, которому дали 7 суток ареста за встречу с блогером Сергеем Тихановским, не продлевают контракт. Получить комментарий руководства нам пока не удалось.


  • Минобороны сообщило о ЧП в армии — погиб рядовой зенитной бригады.
  • В Барановичах начался суд над бывшим директором школы агрогородка Русино, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей гибель 11-летнего школьника — мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Мама мальчика говорит, что в смерти ее сына есть и другие виноватые.
  • В Москве актер Михаил Ефремов попал в «пьяное ДТП»: теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Дилеры отчитались о продажах в мае — итоги не радуют: было продано на четверть машин меньше, чем в апреле. И это при том, что апрель уже отметился падением рынка на 55 процентов. Рассказываем, какие новые автомобили покупали белорусы.
  • Пандемия коронавируса больно ударила практически по всему бизнесу в Беларуси. Какие-то отрасли пострадали больше, какие-то — меньше, но досталось всем. Не обошла она стороной самозанятых — кондитеров, парикмахеров, которые платят единый налог с физлиц, и ремесленников. Узнали, что они собираются делать дальше.
  • Первый блок белорусской АЭС по-прежнему планируют запустить в июле. Журналист Василий Семашко с 2008 года внимательно следил за изменениями в регионе. Сегодня мы показываем, как двигалась стройка и как она влияла на окрестности Островца.


  • Миллионерам ничто дачное не чуждо: смотрите, какие аккуратные грядки есть в элитных домах под Минском. А если вы тоже огородник, то вот здесь эксперты рассказывают, как эффективно расправиться с колорадским жуком.

О СПОРТЕ

  • В прошедшем 12-м туре чемпионата Беларуси по футболу случилось несколько судейских ошибок, которые могли повлиять на результат матчей. Разбираемся со спорными моментами и смотрим, кто же мог проиграть, а не выиграть.
  • Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Дмитрий Басков в видеоблоге «Хоккейная варка» рассказал о знакомстве с Александром Лукашенко и тренировках его сына Николая.
  • Международный союз биатлонистов (IBU) объявил города — кандидаты на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. В списке есть и Раубичи.

Все новости понедельника, 8 августа

Ну и наконец вот вам история чудесного спасения. Под Могилевом в лесу потерялась пенсионерка — женщину искали около полутора суток. И нашли! Ее обнаружили лежащей на земле спасатели: вынесли на руках, передали врачам. Пусть все будет хорошо!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Надеяться, что из-за теплой погоды мы станем меньше болеть коронавирусом, не стоит. Медики призывают не расслабляться и напоминают, что маски и социальное...
 
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