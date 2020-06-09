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Вместо свиданий в колониях заключенным разрешили видеозвонки
09.06.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В связи с коронавирусом в белорусских колониях уже третий месяц не разрешают краткосрочные и длительные свидания. Вместо встречи с родными заключенным разрешили видеозвонки, пишет
Пилотный проект с видеозвонками запустили в начале 2020 года в двух белорусских колониях в Могилеве и Бобруйске. Однако после вспышки коронавируса такую же меру ввели в витебской колонии, там среди прочих отбывают наказание осужденные за коррупцию чиновники, бизнесмены, судьи, силовики.
Звонить разрешено два раза в месяц. Продолжительность разговора не должна превышать 15 минут. При этом доступными для заключенных остаются обычные звонки по телефону: их порядок и количество устанавливаются правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.
Также родные могут раз в месяц сделать дополнительную продуктовую передачу весом до 10 кг.
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В связи с коронавирусом в белорусских колониях уже третий месяц не разрешают краткосрочные и длительные свидания. Вместо встречи с родными заключенным разрешили...
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