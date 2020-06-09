Белорусы стали меньше есть картофеля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество картофеля в рационе жителей Беларуси уменьшилось. Сейчас в среднем на каждого белоруса в месяц приходится около пяти килограммов картофеля, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Корнеплод здесь – научный объект. В лаборатории Института картофелеводства – более полусотни сортов, все – белорусские. Некоторые еще проходят испытания. Создание нового сорта у селекционеров занимает до 12 лет. Оценивают количество питательных веществ, изучают, как хранится картофель, и даже проверяют, какие чипсы из него получатся.

«Из новых у нас «першацвет», «рубин» и «карсан». «Першацвет» отличается ранним урожаем, красный клубень», – рассказала младший научный сотрудник Института картофелеводства Национальной академии наук Беларуси Елена Медведева.

Экспериментируют не только с цветом кожуры, но и мякоти: фиолетовая, розовая, черная. Цветной картофель – одна из последних разработок института. Дань моде, шутят специалисты. Но по вкусу яркая картошка практически не отличается от обычной.

На главном рынке Минска уже вовсю продают картофельный урожай этого года. Он, правда, завозной. Поэтому и цены немного кусаются. «Прошлогодняя падает в цене. Это привозная где-то по два рубля, а наша дешевле. До рубля, что в сезон, что не в сезон. У меня вот за 65 копеечек можно взять», – сказал торговец Александр Шидловский. «Первая картошка – самая вкусная. Берут хорошо. Стабильно вот такую корзинку, здесь до четырех килограммов», – рассказала продавец Анастасия Мацкевич.

В среднем каждый белорус за месяц съедает почти по пять килограммов картошки. Еще 10 лет назад этот показатель был в три раза больше. В моде сейчас – правильное питание. А «второй хлеб» грешит большим количеством углеводов.

Запах драников в этом ресторане теперь тоже редкость. Но тут всему виной коронавирус. Заказывать некому. Количество посетителей уменьшилось в 10 раз. «До пандемии национальное блюдо пользовалось популярностью. Больше, может, и у иностранцев. Любят детки очень. У нас большой ассортимент: с семгой, белыми грибами, со сметанкой», – сказала администратор ресторана-пивоварни Екатерина Панкратович.

Специалисты объясняют: чем выше уровень жизни, тем меньше картошки едят. Исключение – Беларусь и Бельгия. Картофель в этих странах просто любят. Это традиция. Кстати, белорусы сейчас предпочитают картошку с желтой и кремовой мякотью. В ней меньше крахмала. Поэтому она полезнее.