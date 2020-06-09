С июля открываются чартерные авиарейсы из Беларуси в Турцию

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Консолидатор чартерных рейсов, оператор «АэроБелСервис» объявил свою полетную программу в Турцию:

Анталия из Минска – с 1 июля, из Гомеля – с 10 июля

из Гомеля – Бодрум – со 2 июля

Кушадасы – с 3 июля.

Блоки на чартерах «АэроБелСервиса» также имеют туроператоры «ИНТЕРСИТИ», «Ростинг», «Coral Travel», «АНЕКС Тур», «ТУИ». Расписание блоков уточняется.

Также свою полетную программу в Турцию объявил туроператор «Тез Тур»:

Анталия из Минска, Бреста, Витебска, Гродно – с 4 июля

Кушадасы – с 4 июля.

На сегодняшний день Турция объявила, что готова принимать туристов по «смягченной схеме», то есть предварительно полученных справок на отсутствие коронавируса от туристов не потребуется.

Зато во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные «тест-центры».

Каждому гостю по прилету будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туриста ждет тест PCR, который показывает результат в течение часа.

Турция приняла меры по обеспечению безопасности отдыхающих – в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах. Социальная дистанция в Турции составит 1,5 метра между местами в лобби отеля, между столиками в ресторанах, в аэропорту и в очередях за едой на шведском столе.

Шведский стол в некоторых турецких отелях остается, но еду на шведской линии отдыхающим будут накладывать официанты. И сами гости должны будут выдерживать дистанцию друг от друга в полтора метра. Такое же расстояние установлено для пляжных шезлонгов.

В части турецких отелей шведские столы демонтированы. Горячее и закуски туристам раздает персонал в традиционной посуде, а овощи и фрукты — в одноразовой.

На входах в отели Турции уже установлены автоматизированные тепловые камеры — для измерения температуры как постояльцев, так и сотрудников отелей. Введена особая мера по дезинфекции багажа для прибывающих туристов.

