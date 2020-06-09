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Облздрав: ситуация с коронавирусом на Витебщине управляемая, выделяются только Орша и район

09.06.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемиологическая ситуация в Витебской области имеет хорошую положительную динамику, небольшие проблемы есть в Орше и регионе, сообщил ТРК «Витебск» начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Чуть выделяется ситуация по Орше и району. Там сейчас с учетом большого региона количество пневмоний больше, чем везде. Но такого молниеносного развития событий, как было в Витебске и Докшицах, нет. Сегодня относительно спокойная ситуация, контролируемая. Она такой, впрочем, была всегда, — рассказал Вишневецкий.

В сравнении с пиковым периодом заболеваемости количество мест для больных с пневмониями в стационарах Витебска уменьшилось в три раза, в районах области — в два раза, рассказал глава облздрава. Постепенно возвращаются к плановой работе перепрофилированные ранее в инфекционные стационары: это еще несколько отделений областной клинической больницы, областной специализированный центр и отделения центра дерматовенерологии и косметологии.

В областном диагностическом центре, возможно, уже с этой недели можно будет платно сдать тест для ПЦР-диагностики на коронавирус тем, кто собирается за границу.

Позже каждому желающему в Витебске здесь же будут доступны экспресс-тесты на антитела — по предварительной записи и платно. Информация будет на сайте центра, ее можно получить и в регистратуре.

Вишневецкий также просит жителей области не расслабляться и не игнорировать противоэпидемиологические меры: «Ведь с коронавирусной инфекцией нам придется жить еще не один месяц даже при самой положительной динамике».

 
Теги: Витебск
 
 
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Михаил Вишневецкий просит жителей области не расслабляться и не игнорировать противоэпидемиологические меры: «Ведь с коронавирусной инфекцией нам придется жить...
 
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