Облздрав: ситуация с коронавирусом на Витебщине управляемая, выделяются только Орша и район

Источник материала: Tut.by

Эпидемиологическая ситуация в Витебской области имеет хорошую положительную динамику, небольшие проблемы есть в Орше и регионе, сообщил ТРК «Витебск» начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Чуть выделяется ситуация по Орше и району. Там сейчас с учетом большого региона количество пневмоний больше, чем везде. Но такого молниеносного развития событий, как было в Витебске и Докшицах , нет. Сегодня относительно спокойная ситуация, контролируемая. Она такой, впрочем, была всегда, — рассказал Вишневецкий.

В сравнении с пиковым периодом заболеваемости количество мест для больных с пневмониями в стационарах Витебска уменьшилось в три раза, в районах области — в два раза, рассказал глава облздрава. Постепенно возвращаются к плановой работе перепрофилированные ранее в инфекционные стационары: это еще несколько отделений областной клинической больницы, областной специализированный центр и отделения центра дерматовенерологии и косметологии.

В областном диагностическом центре, возможно, уже с этой недели можно будет платно сдать тест для ПЦР-диагностики на коронавирус тем, кто собирается за границу .

Позже каждому желающему в Витебске здесь же будут доступны экспресс-тесты на антитела — по предварительной записи и платно. Информация будет на сайте центра, ее можно получить и в регистратуре.

Вишневецкий также просит жителей области не расслабляться и не игнорировать противоэпидемиологические меры : «Ведь с коронавирусной инфекцией нам придется жить еще не один месяц даже при самой положительной динамике».