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Облздрав: ситуация с коронавирусом на Витебщине управляемая, выделяются только Орша и район
09.06.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эпидемиологическая ситуация в Витебской области имеет хорошую положительную динамику, небольшие проблемы есть в Орше и регионе,
— Чуть выделяется ситуация по Орше и району. Там сейчас с учетом большого региона количество пневмоний больше, чем везде. Но такого молниеносного развития событий, как было в
В сравнении с пиковым периодом заболеваемости количество мест для больных с пневмониями в стационарах Витебска уменьшилось в три раза, в районах области — в два раза, рассказал глава облздрава. Постепенно возвращаются к плановой работе перепрофилированные ранее в инфекционные стационары: это еще несколько отделений областной клинической больницы, областной специализированный центр и отделения центра дерматовенерологии и косметологии.
В областном диагностическом центре, возможно, уже с этой недели можно будет платно сдать тест для ПЦР-диагностики на коронавирус
Позже каждому желающему в Витебске здесь же будут доступны экспресс-тесты на антитела — по предварительной записи и платно. Информация будет на сайте центра, ее можно получить и в регистратуре.
Вишневецкий также просит жителей области
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