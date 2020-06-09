Саутгейт об антирасистких акциях игроков: «Чрезвычайно горд. Эта проблема касается всех профессий»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко отозвался о британских игроках, выступающих против расизма и жертвующих на благотворительность.

Ранее вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступил с заявлением о дискриминации, а хабвек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон организовал фонд для борьбы с коронавирусом в Англии.

«Я чрезвычайно горд. У нас есть группа игроков, которые понимают, что у них есть возможность внести свой вклад, сделать так, чтобы они были услышаны. Они делают это ответственно.

Если веришь во что-то достаточно сильно и имеешь возможность что-то изменить, то нужно хвататься за эту возможность.

Думаю, что это [проблема расизма] касается представителей всех профессий. Во всех областях спорта должно быть разнообразное представительство», – сказал Саутгейт.

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