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Саутгейт об антирасистких акциях игроков: «Чрезвычайно горд. Эта проблема касается всех профессий»
09.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Англии
Ранее вингер «Манчестер Сити»
«Я чрезвычайно горд. У нас есть группа игроков, которые понимают, что у них есть возможность внести свой вклад, сделать так, чтобы они были услышаны. Они делают это ответственно.
Если веришь во что-то достаточно сильно и имеешь возможность что-то изменить, то нужно хвататься за эту возможность.
Думаю, что это [проблема расизма] касается представителей всех профессий. Во всех областях спорта должно быть разнообразное представительство», – сказал Саутгейт.
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко отозвался о британских игроках, выступающих против расизма и жертвующих на благотворительность.
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