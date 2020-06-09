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Москва отменила ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

09.06.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня Москва снимает ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. На улице теперь можно гулять без риска быть оштрафованным, а также сделать долгожданный маникюр и стильную стрижку. Но для некоторых студий красоты разрешение на работу оказалось неожиданным,  они просто не успели подготовиться к открытию. Ведь меры, введенные Роспотребнадзором, многие собственники считают просто драконовскими. 

Из-за чего услуги салонов красоты могут подорожать в 2 раза? Когда наступит очередь кафе и ресторанов? И до какого времени будет действовать масочный режим? Этапы выхода из режима самоизоляции изучила наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.


Москва постепенно возвращается к привычному ритму жизни

Пропускной режим закончился, а гулять теперь можно не по графику, а в любое время. И самая приятная новость для представительниц прекрасного пола. С сегодняшнего дня начинают работать салоны красоты и парикмахерские.

С самого утра в московских студиях красоты кипит работа. В экстренном порядке вызваны сотрудники, проводится дезинфекция, правильная расстановка мебели и инструктаж.


Москва отменила ряд ограничений, введенных из-за коронавируса


Сфере услуг с сегодняшнего дня разрешено работать


Новость о том, что этой сфере услуг с сегодняшнего дня разрешено работать, для многих оказалась неожиданной. Принимать клиентов разрешено при  строгом соблюдении правил Роспотребнадзора. А для этого нужно переоборудовать чуть ли не все помещение.

По нынешнему курсу  это более тысячи долларов. А еще нужно закупить одноразовые маски, перчатки, простыни, полотенца и даже специальные медицинские костюмы.

Из-за коронавируса цены на средства самозащиты выросли в три раза. И чтобы как-то окупить траты на них, а также три месяца самоизоляции,  салоны будут вынуждены поднять стоимость своих услуг. Непростая ситуация и у российских рестораторов. Падение оборотов в этом бизнесе – 90 %. С 16 июня разрешат открыть летние веранды. К концу месяца - основные залы. Но на этот рынок вернутся единицы.


Только в Москве лето не переживет почти треть компаний сферы услуг

По прогнозам экспертов,  только в Москве лето не переживет почти треть компаний сферы услуг. Это салоны красоты, фитнес-центры, общепит. Самый реалистичный сценарий – 27 % предприятий будут закрыты. А это почти 9 тысяч компаний, чья годовая выручка превышает 875 миллионов долларов. А вот масочный режим не отменен. Ношение масок и перчаток на улице, в магазинах и общественном транспорте обязательно вплоть до конца лета. 

 
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С сегодняшнего дня Москва снимает ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. На улице теперь можно гулять без риска быть оштрафованным, а также сделать...
 
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