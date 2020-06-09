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Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19

09.06.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19, сообщила заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Лариса Гущина во время видеобрифинга в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19

"Плазму получили более 200 реципиентов по всей республике. Примерно в 70% мы видим положительный эффект, - сказала Лариса Гущина. - У нас сегодня есть около 150 доз иммунной плазмы. Мы работаем в связке с клиницистами и всегда готовы оказать помощь".

Замдиректора отметила, что плазму переливают не всем пациентам с COVID-19, для этого есть четкие показания. "Плазма не может совершить чудо, это комплекс мер, направленных на борьбу с этой инфекцией", - добавила она.

В стране уже более 300 донаций такой плазмы. Первый донор - пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, - обратился в РНПЦ в середине апреля. Некоторые доноры выполнили донорскую функцию три-четыре раза. По словам Ларисы Гущиной, 96-97% доноров иммунной плазмы никогда ранее не сдавали кровь и ее компоненты.

Как сообщил директор РНПЦ Федор Карпенко, в последнее время центр начал закупать количественные тесты, которые позволяют видеть не просто наличие антител, но их количество и активность. Среди регулярных доноров проводится скрининг на наличие таких антител, в 10% случаев их находят.

Он также отметил, что если получится собрать достаточное количество плазмы, возможно, будет запущен проект, в результате которого удастся получить специфический иммуноглобулин против коронавируса, который будет работать, в принципе, как плазма. "Мы надеемся, что мы это сделаем, и специфический иммуноглобулин, возможно, будет получен в Беларуси", - сказал он.

РНПЦ призывает людей, переболевших коронавирусной инфекцией, стать донорами плазмы. В свою очередь специалисты готовы работать чуть ли не круглосуточно.

В Беларуси 14 июня будет отмечаться Всемирный день донора крови.

 
 
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  Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19, сообщила заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий...
 
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