Россия возвращается к обычной жизни: сняты основные ограничения, введенные из-за коронавируса

Источник материала: ОНТ

Россия возвращается к нормальной жизни. С сегодняшнего дня практически во всех регионах страны сняты основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Самые жесткие были в Москве – с пропусками и почти тотальным запретом выходить из дома.

Правда, в последние дни всё это практически не соблюдалось. И мэрия решила досрочно выпустить людей на улицу. Что теперь можно, а чего еще делать нельзя?

Эту песню наш земляк, сейчас живущий в Москве, Саша Попов записал еще до начала общероссийской самоизоляции. Но сегодня она и поется и слышится действительно как в первый раз. В профессиональную студию звукозаписи певец смог попасть после официального заявления мэрии. С 9 июня на улицу можно выходить без ограничений и цифрового пропуска. Теперь в Москве открыты парикмахерские, салоны красоты и, что важно для артистов, разрешено проводить репетиции.

Александр Попов, певец: «Было трудное время. Было просто невыносимо. Мы сидели, как в тюрьме. Концертов нет, репетиций для артистов нет, как загнанная мышь в угол. Не выйти, не проехать, только звонки. Мы переживали это, конечно, с большим трудом. Это большой удар был для нас. Наконец-то сейчас все открылось».

Все наверняка уже слышали, как поругались Иосиф Пригожин с Сергеем Шнуровым, споря о собственных потерях из-за самоизоляции. А проблемы из-за нее появились не только у шоу-бизнеса и бизнеса вообще. Трудно, считают психологи, сейчас будет и обычным людям. Доходы упали, цены растут, идет сокращение рабочих мест, да и вообще многим после стольких дней взаперти страшно просто выходить на улицу.

Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии: «Стресс, конечно, будет. Известно, что 21 день нужно, чтобы человек формировал какие-то новые привычки, а здесь уже почти втрое превышен срок. Конечно, это другой мир уже. Мы возвращаемся в другой мир, где люди по-новому будут начинать адаптироваться. И я думаю, что многие люди не смогут адаптироваться».

С сегодняшнего дня в России выходить можно не только из дома, но и даже выезжать из страны. Открывают границы для тех, кто учится или получает медицинскую помощь за рубежом. Иностранцы, в том числе и белорусы, пока могут въезжать в Россию тоже исключительно с этими целями. Хотя разговоры, что шлагбаум вот-вот будет поднят для всех, уже все громче. А пока горожане радуются простой возможности погулять без риска быть оштрафованным. Оставшееся в силе распоряжение на обязательное ношение масок выполняют только в транспорте и магазинах.

Активно к обычной жизни, несмотря на почти 9000 случаев COVID-19 ежедневно, возвращаются и российские регионы. Практически везде отменен обязательный 14-дневный карантин для приезжих, открываются рестораны. В российской столице это будет ровно через две недели. Сами люди уже шутят, что Москва и страна наконец пошли на поправку, вернее на поправки. На 1 июля в России намечено всероссийское голосование по изменениям в Конституцию. А это уже повод оценивать не только экономические, но и политические последствия самоизоляции.

Последние ограничения в Москве должны быть сняты 23 июня. Тогда откроются фитнес-клубы, бассейны и оздоровительные комплексы. Начнут принимать малышей детские сады, а их родителей больше не будут штрафовать за использование уличных игровых площадок и лавочек в парках. Тогда же возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, здесь пойдут речные трамвайчики, а жизнь, несмотря на коронавирус, войдет в свой привычный фарватер.

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