|
Россия возвращается к обычной жизни: сняты основные ограничения, введенные из-за коронавируса
09.06.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Россия возвращается к нормальной жизни. С сегодняшнего дня практически во всех регионах страны сняты основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Самые жесткие были в Москве – с пропусками и почти тотальным запретом выходить из дома.
Правда, в последние дни всё это практически не соблюдалось. И мэрия решила досрочно выпустить людей на улицу. Что теперь можно, а чего еще делать нельзя?
Эту песню наш земляк, сейчас живущий в Москве, Саша Попов записал еще до начала общероссийской самоизоляции. Но сегодня она и поется и слышится действительно как в первый раз. В профессиональную студию звукозаписи певец смог попасть после официального заявления мэрии. С 9 июня на улицу можно выходить без ограничений и цифрового пропуска. Теперь в Москве открыты парикмахерские, салоны красоты и, что важно для артистов, разрешено проводить репетиции.
Все наверняка уже слышали, как поругались Иосиф Пригожин с Сергеем Шнуровым, споря о собственных потерях из-за самоизоляции. А проблемы из-за нее появились не только у шоу-бизнеса и бизнеса вообще. Трудно, считают психологи, сейчас будет и обычным людям. Доходы упали, цены растут, идет сокращение рабочих мест, да и вообще многим после стольких дней взаперти страшно просто выходить на улицу.
С сегодняшнего дня в России выходить можно не только из дома, но и даже выезжать из страны. Открывают границы для тех, кто учится или получает медицинскую помощь за рубежом. Иностранцы, в том числе и белорусы, пока могут въезжать в Россию тоже исключительно с этими целями. Хотя разговоры, что шлагбаум вот-вот будет поднят для всех, уже все громче. А пока горожане радуются простой возможности погулять без риска быть оштрафованным. Оставшееся в силе распоряжение на обязательное ношение масок выполняют только в транспорте и магазинах.
Активно к обычной жизни, несмотря на почти 9000 случаев COVID-19 ежедневно, возвращаются и российские регионы. Практически везде отменен обязательный 14-дневный карантин для приезжих, открываются рестораны. В российской столице это будет ровно через две недели. Сами люди уже шутят, что Москва и страна наконец пошли на поправку, вернее на поправки. На 1 июля в России намечено всероссийское голосование по изменениям в Конституцию. А это уже повод оценивать не только экономические, но и политические последствия самоизоляции.
Последние ограничения в Москве должны быть сняты 23 июня. Тогда откроются фитнес-клубы, бассейны и оздоровительные комплексы. Начнут принимать малышей детские сады, а их родителей больше не будут штрафовать за использование уличных игровых площадок и лавочек в парках. Тогда же возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, здесь пойдут речные трамвайчики, а жизнь, несмотря на коронавирус, войдет в свой привычный фарватер.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия возвращается к нормальной жизни. С сегодняшнего дня практически во всех регионах страны сняты основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Самые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)