Назван срок конца эпидемии. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 10 июня

К утру 10 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,19 миллиона. Погибли – 409 тысяч человек, излечились – 3,35 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,97 миллиона;
Бразилия: 707,4 тысячи;
Россия: 484,6 тысячи;
Британия: 290,6 тысячи;
Индия: 276,1 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 111,8 тысячи;
Британия: 41 тысяча;
Бразилия: 37,1 тысячи;
Италия: 34 тысячи;
Франция: 29,3 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 50 265 случаев коронавируса. Поправились 24 506 человек, умерли – 282. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем выздоровлений: 812 против 626.
Семье уволенного фельдшера лидской станции скорой помощи Павла Палейчика, который на стриме у блогера Сергея Тихановского смело высказывался об эпидемии, беларусы за день собрали больше 20 тысяч рублей. Еще раз: больше 20 тысяч!
Беларусь выбилась на третье место среди всех европейских стран по числу обнаруженных эпизодов ковида на миллион населения. Третье – это если не учитывать карликовые Сан-Марино, Ватикан и Андорру. По этому показателю мы обогнали Швецию, Россию, Великобританию, Швейцарию, Италию и так далее. Впереди нас только Испания и Люксембург.
Новый прогноз: выходить из нынешней ситуации с вирусом Беларусь начнет уже в июне. Если мы выйдем на 200-300 случаев инфекции в сутки, то прогноз к августу – благоприятный. Такую версию развития событий озвучила заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Коломиец.
Стала известна статистика по Новополоцку. Там общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 396 человек. Число активных случаев в Новополоцке выросло со 104 пациентов перед выходными до 133 (более чем на 27%).
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