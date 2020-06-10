Назван срок конца эпидемии. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 10 июня

Источник материала: KYKY

К утру 10 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,19 миллиона. Погибли – 409 тысяч человек, излечились – 3,35 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,97 миллиона;

Бразилия: 707,4 тысячи;

Россия: 484,6 тысячи;

Британия: 290,6 тысячи;

Индия: 276,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 111,8 тысячи;

Британия: 41 тысяча;

Бразилия: 37,1 тысячи;

Италия: 34 тысячи;

Франция: 29,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 50 265 случаев коронавируса. Поправились 24 506 человек, умерли – 282. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем выздоровлений: 812 против 626.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 50 265 случаев коронавируса. Поправились 24 506 человек, умерли – 282. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем выздоровлений: 812 против 626. Семье уволенного фельдшера лидской станции скорой помощи Павла Палейчика, который на стриме у блогера Сергея Тихановского смело высказывался об эпидемии, беларусы за день собрали больше 20 тысяч рублей. Еще раз: больше 20 тысяч!

больше 20 тысяч рублей. Еще раз: больше 20 тысяч! Беларусь выбилась на третье место среди всех европейских стран по числу обнаруженных эпизодов ковида на миллион населения. Третье – это если не учитывать карликовые Сан-Марино, Ватикан и Андорру. По этому показателю мы обогнали Швецию, Россию, Великобританию, Швейцарию, Италию и так далее. Впереди нас только Испания и Люксембург.

на третье место среди всех европейских стран по числу обнаруженных эпизодов ковида на миллион населения. Третье – это если не учитывать карликовые Сан-Марино, Ватикан и Андорру. По этому показателю мы обогнали Швецию, Россию, Великобританию, Швейцарию, Италию и так далее. Впереди нас только Испания и Люксембург. Новый прогноз: выходить из нынешней ситуации с вирусом Беларусь начнет уже в июне. Если мы выйдем на 200-300 случаев инфекции в сутки, то прогноз к августу – благоприятный. Такую версию развития событий озвучила заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Коломиец.

заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Коломиец. Стала известна статистика по Новополоцку. Там общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 396 человек. Число активных случаев в Новополоцке выросло со 104 пациентов перед выходными до 133 (более чем на 27%).

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.