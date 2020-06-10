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Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов из-за коронавируса

10.06.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды, из-за пандемии эти цифры будут расти, сообщил генеральный секретарь ООН. Ранее в организации предупреждали о возможном голоде «библейских масштабов», пишет РБК.


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: пресс-центр ООН

«Становится очевидным, что, если не будут предприняты немедленные действия, может разразиться глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых, — сказал Гутерриш.

По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды и эти цифры, без сомнения, будут расти. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия COVID-19 ухудшает положение вещей», — сказал генсек ООН.

Организация рекомендует странам признать систему питания населения как важнейшую и обеспечить защиту тех работников, которые работают в этом секторе. Также властям рекомендуется усилить поддержку производства продуктов, транспорта и местных рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.

Помимо этого ООН считает необходимым расширить меры социальной поддержки для того, чтобы наиболее уязвимые слои населения, например, дети, беременные и кормящие женщины, а также люди преклонного возраста имели доступ к продовольствию.

В конце апреля в ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов», с которым может столкнуться человечество из-за пандемии коронавируса. Эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН подсчитали, что к концу 2020 года 265 млн человек могут ощутить острую нехватку продовольствия. По словам исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли, пандемия является худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны.

 
 
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Сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды, из-за пандемии эти цифры будут расти, сообщил генеральный секретарь ООН. Ранее в организации предупреждали о...
 
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