Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды, из-за пандемии эти цифры будут расти, сообщил генеральный секретарь ООН. Ранее в организации предупреждали о возможном голоде «библейских масштабов», пишет РБК .



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: пресс-центр ООН

«Становится очевидным, что, если не будут предприняты немедленные действия, может разразиться глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых, — сказал Гутерриш.

По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды и эти цифры, без сомнения, будут расти. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия COVID-19 ухудшает положение вещей», — сказал генсек ООН.

Организация рекомендует странам признать систему питания населения как важнейшую и обеспечить защиту тех работников, которые работают в этом секторе. Также властям рекомендуется усилить поддержку производства продуктов, транспорта и местных рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.

Помимо этого ООН считает необходимым расширить меры социальной поддержки для того, чтобы наиболее уязвимые слои населения, например, дети, беременные и кормящие женщины, а также люди преклонного возраста имели доступ к продовольствию.

В конце апреля в ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов», с которым может столкнуться человечество из-за пандемии коронавируса. Эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН подсчитали, что к концу 2020 года 265 млн человек могут ощутить острую нехватку продовольствия. По словам исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли, пандемия является худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны.