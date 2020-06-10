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Стивенсон нокаутировал Карабальо, Рамирес – Андухара и другие результаты в Лас-Вегасе

10.06.2020 08:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после пандемии коронавируса.

В главном поединке чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) нокаутировал в шестом раунде Феликса Карабальо (13-2-2, 9 КО).

Другие бои:

Робенси Рамирес (3-1, 2 КО) нокаутировал Йери Андухара в первом раунде (5-4, 3 КО).

Джаред Андерсон (4-0, 4 КО) нокаутировал Джонни Лангстона (8-2, 3 КО) в третьем раунде. 

Гуидо Вианелло (7-0, 7 КО) нокаутировал в первом раунде Дона Хайнесворта (16-4-1, 14 КО).

 
 
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Сегодня рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после пандемии коронавируса.
 
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