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Стивенсон нокаутировал Карабальо, Рамирес – Андухара и другие результаты в Лас-Вегасе
10.06.2020 08:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после пандемии коронавируса.
В главном поединке чемпион WBO в полулегком весе
Другие бои:
Робенси Рамирес (3-1, 2 КО) нокаутировал Йери Андухара в первом раунде (5-4, 3 КО).
Джаред Андерсон (4-0, 4 КО) нокаутировал Джонни Лангстона (8-2, 3 КО) в третьем раунде.
Гуидо Вианелло (7-0, 7 КО) нокаутировал в первом раунде Дона Хайнесворта (16-4-1, 14 КО).
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Сегодня рано утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось первое боксерское шоу после пандемии коронавируса.
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