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В Доминикане полиция и спецназ разогнала демонстрацию против расизма

10.06.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Несколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса. 


В Европе продолжаются протесты против расизма


А в британском Оксфорде на улицы вышли тысячи человек. Демонстранты требовали убрать со здания колледжа Ориел статую бывшего премьер-министра южноафриканской Капской колонии Сесила Родса. Ранее в Бристоле на юго-западе Англии сбросили в реку памятник политику и работорговцу Эдварду Колстону. 


Массовые акции протеста против жестокости полиции продолжаются в США


Самая крупная из них прошла в Нью-Йорке: тысячи людей скандировали "Жизни темнокожих тоже важны". К слову, накануне состоялось отпевание Флойда, на его похоронах выступил и кандидат в президенты США Джо Байден, который не смог повлиять на настроения протестующих. Тем временем власти намерены арестовать зачинщиков беспорядков, заявил генпрокурор.

 
 
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Несколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса.  В Европе продолжаются протесты против...
 
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