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В Европе продолжаются протесты против расизма





Массовые акции протеста против жестокости полиции продолжаются в США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Доминикане полиция и спецназ разогнала демонстрацию против расизма Несколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса. В Европе продолжаются протесты против...

Несколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса.А в британском Оксфорде на улицы вышли тысячи человек. Демонстранты требовали убрать со здания колледжа Ориел статую бывшего премьер-министра южноафриканской Капской колонии Сесила Родса. Ранее в Бристоле на юго-западе Англии сбросили в реку памятник политику и работорговцу Эдварду Колстону.Самая крупная из них прошла в Нью-Йорке: тысячи людей скандировали "Жизни темнокожих тоже важны". К слову, накануне состоялось отпевание Флойда, на его похоронах выступил и кандидат в президенты США Джо Байден, который не смог повлиять на настроения протестующих. Тем временем власти намерены арестовать зачинщиков беспорядков, заявил генпрокурор.