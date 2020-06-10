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В Доминикане полиция и спецназ разогнала демонстрацию против расизма
10.06.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНесколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса.
В Европе продолжаются протесты против расизма
А в британском Оксфорде на улицы вышли тысячи человек. Демонстранты требовали убрать со здания колледжа Ориел статую бывшего премьер-министра южноафриканской Капской колонии Сесила Родса. Ранее в Бристоле на юго-западе Англии сбросили в реку памятник политику и работорговцу Эдварду Колстону.
Массовые акции протеста против жестокости полиции продолжаются в США
Самая крупная из них прошла в Нью-Йорке: тысячи людей скандировали "Жизни темнокожих тоже важны". К слову, накануне состоялось отпевание Флойда, на его похоронах выступил и кандидат в президенты США Джо Байден, который не смог повлиять на настроения протестующих. Тем временем власти намерены арестовать зачинщиков беспорядков, заявил генпрокурор.
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Несколько активистов были задержаны. Причиной разгона протестующих назвали опасность распространения коронавируса. В Европе продолжаются протесты против...
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