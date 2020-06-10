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Полеты в Черногорию станут доступны с 1 июля

10.06.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чартерная программа в Черногорию, начало которой планировалось на 16 июня, переносится на две недели.

Об этом сообщает республиканский союз туристических организаций со ссылкой на консолидатор рейса - компанию «Аэротрэвел».

Черногория с 1 июня открыла границы на въезд для 130 стран – Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Грузии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литвы, Азербайджана и др.

Беларусь в этот список не вошла.

С 1 июля Черногория отрывает доступ в другие страны, но при условии, если в них будет нормальная эпидемиологическая обстановка. В самой Черногории на сегодня нет ни одного носителя COVID-19.

В Беларусь на 9 июня количество заражений достигло цифры 50 265, 282 пациента умерло.

Еженедельно Институт общественного здоровья Черногории определяет список государств, жители которых могут приезжать в страну без необходимости провести 14 дней в самоизоляции.

Главное условие - в стране, откуда прибывает путешественник, должно быть менее 25 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, пишет TUT.BY. Беларусь превышает этот показатель более чем в 10 раз - у нас на 100 тысяч жителей страны приходится 273 пациента, которые в данный момент болеют COVID-19.

 
 
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Чартерная программа в Черногорию, начало которой планировалось на 16 июня, переносится на две недели.
 
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