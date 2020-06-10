Полеты в Черногорию станут доступны с 1 июля

Чартерная программа в Черногорию, начало которой планировалось на 16 июня, переносится на две недели.

Об этом сообщает республиканский союз туристических организаций со ссылкой на консолидатор рейса - компанию «Аэротрэвел».

Черногория с 1 июня открыла границы на въезд для 130 стран – Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Грузии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литвы, Азербайджана и др.

Беларусь в этот список не вошла.

С 1 июля Черногория отрывает доступ в другие страны, но при условии, если в них будет нормальная эпидемиологическая обстановка. В самой Черногории на сегодня нет ни одного носителя COVID-19.

В Беларусь на 9 июня количество заражений достигло цифры 50 265, 282 пациента умерло.

Еженедельно Институт общественного здоровья Черногории определяет список государств, жители которых могут приезжать в страну без необходимости провести 14 дней в самоизоляции.