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Полеты в Черногорию станут доступны с 1 июля
10.06.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Чартерная программа в Черногорию, начало которой планировалось на 16 июня, переносится на две недели.
Об этом
Черногория с 1 июня открыла границы на въезд для 130 стран – Словении, Исландии, Хорватии, Словакии, Грузии, Швейцарии, Албании, Австрии, Норвегии, Германии, Греции, Венгрии, Дании, Литвы, Азербайджана и др.
Беларусь в этот список не вошла.
С 1 июля Черногория отрывает доступ в другие страны, но при условии, если в них будет нормальная эпидемиологическая обстановка. В самой Черногории на сегодня нет ни одного носителя COVID-19.
В Беларусь
Еженедельно Институт общественного здоровья Черногории определяет список государств, жители которых могут приезжать в страну без необходимости провести 14 дней в самоизоляции.
Главное условие - в стране, откуда прибывает путешественник, должно быть менее 25 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, пишет
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Чартерная программа в Черногорию, начало которой планировалось на 16 июня, переносится на две недели.
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