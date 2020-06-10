В Великобритании утверждают, что поголовное ношение масок предотвратит вторую волну COVID-19

Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Кембриджского университета и университета Гринвича пришли к выводу, что масштабное использование население масок для лица предотвращает дальнейшее распространение вируса в сочетании с карантинными мерами. Краткие результаты их работы опубликованы на сайте препринтов EurekAlert!



Фото: Reuters

Как говорится в статье, предыдущие исследования показали — одни только карантинные меры не остановят распространение SARS-CoV-2, и что даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно снизить скорость передачи, если их носит достаточное количество людей независимо от наличия или отсутствия симптомов.

«Если широкое использование масок для лица сочетается с физическим дистанцированием и некоторыми карантинными мерами, это может стать приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности задолго до появления работающей вакцины», — говорит ведущий автор, доктор Ричард Статт (Richard Stutt). Он входит в команду, которая обычно занимается моделированием распространения болезней сельскохозяйственных культур в Кембриджском университете.

Известно, что новый коронавирус передается воздушно-капельным путем — инфицированные люди выделяют SARS-CoV-2, особенно при разговоре, кашле или чихании.

В своей работе исследователи из Кембриджа изучили динамику распространения вируса между людьми с моделями на уровне населения, чтобы оценить различные сценарии использования масок в сочетании с периодами карантина.

Моделирование включало в себя инфицирование и передачу вируса через поверхности, а также по воздуху. Исследователи также рассмотрели негативные аспекты использования маски, например, частое касание лица.

Базовое репродуктивное число R — это среднее количество людей, которые будут заражены одним инфицированным человеком — должно оставаться ниже 1,0, чтобы пандемия замедлилась.

Исследование показало — если люди надевают маски всякий раз, как они находятся на публике, это в два раза снижает число R, чем если бы маски надевали только после появления симптомов.

Во всех сценариях моделирования регулярное использование маски для лица на 50% или более уменьшало распространение COVID-19 — до R менее 1,0, сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие карантинные меры.

Стопроцентное ношение масок в сочетании с периодами карантина в модели исследователей предотвратило дальнейшее возобновление заболевания в течение 18 месяцев, необходимых для создания потенциальной вакцины. По сути, это может стать мерой предотвращения второй волны эпидемии.

Также команда исследовала различную эффективность лицевых масок. Предыдущие исследования показали, что даже самодельные маски, сделанные из хлопковых футболок или кухонных полотенец, могут предотвращать передачу инфекции.

Исследование предполагает, что целое население, носящее маски с 75-процентной эффективностью против вируса, может снизить базовое репродуктивное число до уровня менее единицы даже без карантина.

Ученые отмечают, что примитивные самодельные маски в первую очередь уменьшают распространение заболеваний, улавливая собственные вирусные частицы владельца, выдыхаемые непосредственно в ткань. То есть, маски в первую очередь нужны, чтобы не заразить окружающих, а не заразиться самому.