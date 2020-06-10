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Британца посадили на 3 года из-за поджога вышки 4G. Он думал, что это станция 5G

10.06.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Ливерпуле приговорил местного жителя к трем годам тюремного заключения за поджог вышки мобильной связи оператора Vodafone. Об этом пишет BBC.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

Майкл Уитти (Michael Whitty), 47-летний житель Ноусли (Knowsley), 5 апреля поджег вышку, через которую распространялась LTE-связь. Причем план нарушителя состоял в поджоге 5G-станции — он перепутал их. На такой шаг осужденный пошел из-за веры в теории заговора о том, что 5G-связь распространяет коронавирусную инфекцию.

Прибывшие на место пожарные нашли легковоспламеняющиеся вещества, а также пару частично обгоревших перчаток. Специалисты провели анализ и обнаружили на них следы ДНК Уитти. Его арестовали 17 апреля, позже в смартфоне мужчины нашли множество записей по поводу мнимых опасностей 5G-сетей. Вместе с единомышленниками задержанный зачастую обсуждал теорию распространения COVID-19 через вышки связи.

Добавим, что на данный момент нет никаких научных доказательств, связывающих мировую пандемию коронавируса с 5G. Нет и никаких доказательств какого-либо негативного влияния 5G на здоровье людей.

 
 
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На данный момент нет никаких научных доказательств, связывающих мировую пандемию коронавируса с 5G. Нет и никаких доказательств какого-либо негативного влияния 5G...
 
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