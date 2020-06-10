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Волонтеры Гродно, которые шьют СИЗы для медиков, осталась без помещения. В ситуацию вмешался мэр

10.06.2020 17:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социальная мастерская, которая действует при Гродненском детском хосписе и на базе которой на время пандемии организовалась самая большая волонтерская площадка по пошиву защитных костюмов для медиков, в середине мая столкнулась с проблемой. В импровизированную швейную мануфактуру пришла администрация поликлиники, в помещениях которой и располагается хоспис, и попросила волонтеров съехать. Но уезжать было некуда. Тогда гродненцы обратились за помощью к председатель Гродненского горисполкома Мечиславу Гою — и он вмешался в ситуацию.


Когда началась пандемия коронавируса, в Гродно появилось волонтерское движение. Люди собирали щитки для медиков, а при социальной мастерской детского хосписа начали шить защитные костюмы из спанбонда. При том, к этой волонтерской деятельности подключились и ребята с инвалидностью.

Как говорят в хосписе, для таких молодых людей — это отличная социализация и хорошая возможность почувствовать себя нужными.


Пошив координирует Светлана Пинчук — дизайнер и руководитель мастерской по обучению людей с инвалидностью. Раньше она рассказывала TUT.BY, что администрация поликлиники, где арендует помещение общественное объединение, вдруг решила пересчитать арендную плату, мотивировав тем, что в хосписе развернулся швейный цех и якобы здесь отшивают костюмы, которые потом будут продавать.

— Вот здесь было обидно: мы бесплатно делаем защитные комбинезоны для врачей, а нам говорят, что мы якобы зарабатываем деньги. Но это же чистое волонтерство. При этом в работе активно участвуют молодые люди с инвалидностью. Им очень важно быть в коллективе и делать что-то на общее благо. И это такой дополнительный плюс всей нашей волонтерской работы, — говорила Светлана. —  Надеемся, что проблема с администрацией все-таки будет решена, ведь не может так быть, чтобы люди не понимали: мы делаем важную и нужную работу. Бесплатно и исключительно на чистом энтузиазме.


В итоге в ситуацию вмешался мэр Гродно Мечислав Гой. Для мастерской за несколько дней было найдено новое помещение, а 9 июня мэр приехал в гости к волонтерам.

 — В месяц мы отшиваем около 700 костюмов, — говорит одна из волонтеров. — Сейчас мы смогли поставить больше столов и швейных машинок, соответственно, можно привлекать больше людей на пошив.

Мечиславу Гою показали мастерскую, подарили книгу о Гродно и майку с логотипом, который участвовал в конкурсе на бренд города. В ответ волонтеров угостили мороженым.


 — На этом этапе договоримся так: это помещение выделяется в аренду на три месяца при самом минимальном коэффициенте, пока идут согласования по включению общественной организации «Гродненский детский хоспис» в список по безвозмездному содержанию, — рассказал Мечислав Гой.

Также он пообещал волонтерам помочь найти спонсора, который помог бы оплатить аренду помещения.

А еще глава горисполкома рассказал, что законодательством предусмотрена такая возможность: если арендатор добросовестный и три года занимает помещение без каких-либо нарушений, то после этого срока город имеет право продать его без аукциона первому заинтересованному покупателю по рыночной цене и дать рассрочку на оплату покупки на пять лет. Таким образом часть здания — а оно принадлежит комбинату школьного питания, — может в будущем перейти в собственность хосписа.


 — Я бы не сказал что мастерская решает какие-то глобальные проблемы. Сейчас много предприятий шьют защитные костюмы. Здесь же совсем другой подход. Важно, что люди заняты своим делом, что общаются между собой. Этим мастерская очень важна, — рассказал Мечислав Гой.


Говорили, конечно, и о ситуации с коронавирусом в городе. По словам мэра, она стабильна, а зараженных даже становится меньше.

— Но чтобы не было дальнейшего распространения вируса, мы решили начать оздоровительный сезон для детей в лагерях не 15 июня, как было запланировано ранее, а первого июля, — рассказал Мечислав Гой.


Также планируется, что сотрудники пяти стационарных детских лагерей, которые относятся к городу, будут работать там вахтовым методом, чтобы минимизировать контакты за пределами учреждений.


На встрече Мечислав Гой особенно отметил гродненского активиста Ежи Григенча, который «настырно» звонил в горисполком и очень просил найти помещение для волонтеров мастерской детского хосписа.

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Теги: Гродно
 
 
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