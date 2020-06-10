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В МИД РФ ответили, когда откроют границу с Беларусью

10.06.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Границу России с Беларусью откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на онлайн-конференции 10 июня, где обсуждались перспективы развития отношений Беларуси и России на фоне пандемии коронавируса.

Руденко выразил уверенность, что границы откроются уже в ближайшее время, и напомнил, что у России с Беларусью кроме авиасообщения, есть автодорожное и железнодорожное.

«Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», – заявил Руденко.

Он отметил, что пандемия стала испытанием для стран всего мира и лакмусовой бумажкой для проверки на прочность отношений между двумя странами. Беларусь и Россия ее выдержали.

По мнению посла Беларуси в России Владимира Семашко, закрытия границ между странами можно было избежать. Он подчеркнул, что ограничения на поставки в РФ по-прежнему действуют в отношении более 100 белорусских предприятий, передает БЕЛТА.

  • Россия закрыла границы, как только ВОЗ объявила о пандемии. О решении РФ стало известно 15 марта.
  • Граница Беларуси и России была закрыта в мае для более эффективной борьбы с коронавирусом. Карантинные меры продлевались несколько раз.
  • 28 февраля Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси, а все принимаемые в стране меры назвал правильными. После решения России белорусский президент был возмущен принятыми ей мерами.

 
 
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Границу России с Беларусью откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.
 
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