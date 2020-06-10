В МИД РФ ответили, когда откроют границу с Беларусью

Границу России с Беларусью откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на онлайн-конференции 10 июня, где обсуждались перспективы развития отношений Беларуси и России на фоне пандемии коронавируса.

Руденко выразил уверенность, что границы откроются уже в ближайшее время, и напомнил, что у России с Беларусью кроме авиасообщения, есть автодорожное и железнодорожное.

«Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», – заявил Руденко.

Он отметил, что пандемия стала испытанием для стран всего мира и лакмусовой бумажкой для проверки на прочность отношений между двумя странами. Беларусь и Россия ее выдержали.

По мнению посла Беларуси в России Владимира Семашко, закрытия границ между странами можно было избежать. Он подчеркнул, что ограничения на поставки в РФ по-прежнему действуют в отношении более 100 белорусских предприятий, передает БЕЛТА.