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Генсекретарь ООН: из-за пандемии многие страны стали ощущать нехватку продовольствия
10.06.2020 19:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Из-за пандемии коронавируса многие страны стали ощущать нехватку продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если не принять срочных мер, текущая ситуация может обернуться продовольственной катастрофой. ООН предлагает три основные рекомендации, направленные на спасение жизней и средств к существованию: определить продовольственные и пищевые услуги в качестве основных и обеспечить безопасность работников этого сектора; укрепить системы соцзащиты в области питания; создавать более совершенные продовольственные системы.
Также Гутерриш напомнил о подготовке саммита по продовольственным системам, который пройдет в 2021 году. Его основная цель – объединить усилия мирового сообщества для принятия ускоренных и коллективных мер в интересах людей и всей планеты.
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Новости мира. Из-за пандемии коронавируса многие страны стали ощущать нехватку продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление...
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