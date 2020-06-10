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В Беларуси за сутки выздоровело рекордное число людей, заражённых коронавирусом

10.06.2020 19:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минздраве рассказали последние данные о заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюс 1161 за сутки – это своего рода рекорд для наших медиков.

За весь период распространения инфекции на территории страны ей заразились 51 066 человек. Тестирование проводилось 660 тысяч раз. Спасти медикам не удалось 288 пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.

В Беларуси за сутки выздоровело рекордное число людей, заражённых коронавирусом

Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования

Эпидемиологи призывают белорусов не пренебрегать мерами безопасности и респираторного этикета. Опасность заражения все еще высока.

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Новости Беларуси. В Минздраве рассказали последние данные о заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, сообщили в программе Новости «24...
 
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