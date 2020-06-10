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В Беларуси за сутки выздоровело рекордное число людей, заражённых коронавирусом
10.06.2020 19:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минздраве рассказали последние данные о заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За весь период распространения инфекции на территории страны ей заразились 51 066 человек. Тестирование проводилось 660 тысяч раз. Спасти медикам не удалось 288 пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.
Эпидемиологи призывают белорусов не пренебрегать мерами безопасности и респираторного этикета. Опасность заражения все еще высока.
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Новости Беларуси. В Минздраве рассказали последние данные о заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, сообщили в программе Новости «24...
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