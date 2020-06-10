ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус в Беларуси на 10 июня: уже более 25 тысяч выздоровевших

10.06.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Статистику сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. На 10 июня зафиксировано уже 51066 случая коронавируса в Беларуси (+801 за сутки).

Коронавирус в Беларуси на 10 июня: уже более 25 тысяч выздоровевших
Фото: БЕЛТА
Выздоровели и выписаны на 10 июня 25667 человек (+1161).

Умерли 288 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной инфекцией COVID-19 (+6). С начала эпидемии в Беларуси число умерших в день не превышало 7 человек, несмотря на рост числа случаев и актуальных заражённых.

Сколько зараженных коронавирусом сегодня в Беларуси

Из вышеуказанных цифр следует, что коронавирусом сегодня заражены 25111 человек (-366). Число актуальных зараженных снова снизилось. Это только зарегистрированные случаи.

ВОЗ заявила 29 мая, что за последние две недели мая Беларусь вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Также в пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия.

По данным на 4 июня, Беларусь заняла 23-е место в мире по числу подтвержденных случаев и 54-е по количеству смертей (цифра не совсем точная, так как данные обновляются не оперативно).

С начала эпидемии провели уже 659 тыс. 565 тестов. Как заявила замглавврача РЦГЭиОЗ Ирина Глинская, Беларусь в начале мая заняла 37-е место в мире по количеству проведённых тестов.

Когда закончится коронавирус в Беларуси

В конце мая замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что число заболевших COVID-19 снижается в Брестской области. В Гомельской области остаются вопросы. В Витебской области учреждения здравоохранения постепенно переходят на привычный режим работы. Относительно спокойная ситуация в Могилевской области. Минздрав отмечает, что к плановому режиму возвращаются минские больницы.

По данным апрельского социологического исследования SATIO и BEROC, 66% белорусов ожидали ухудшения ситуации с коронавирусом в Беларуси в мае. При этом 90% ожидали восстановления экономики не ранее чем через полгода, а 71% хотели лучшего информирования о распространении инфекции.

22 мая замглавврача РЦГЭиОЗ Ирина Глинская заявила в интервью TUT.BY, что в Беларуси не было пика: «Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато». Глинская спрогнозировала, что роста числа случаев уже не будет, а будет плавное снижение.

Президент Александр Лукашенко заявил 21 мая со ссылкой на главу Минздрава Владимира Караника, что через два-три дня в Минске и Витебске динамика заражений пойдет на спад, а уже сейчас в Минске нет роста, передает «Пул Первого». Президент сказал также, что при сохранении такой динамики со следующей недели можно освобождать больницы, которые заранее готовились как резервные.

Ирина Глинская спрогнозировала 6 мая: «Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы всё-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваний и тогда уже можно говорить о каких-то следующих прогнозах».

13 апреля Лукашенко сказал: «Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили».

Глава Минздрава Владимир Караник заявил 8 мая в интервью БЕЛТА, что по одним регионам идет снижение заболеваемости, по некоторым другим она уже выходит на плато.

4 апреля TUT.BY опубликовал исследование профессора Павла Скумса, который с помощью математической модели спрогнозировал пик коронавируса в Беларуси. По его данным, пик должен был случиться в конце апреля — начале мая.

31 марта Лукашенко отметил, что, по его ощущениям и по «цифровому анализу заболеваний», «мы сейчас... находимся на пике». Тогда было известно о 152 случаях.

21 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси 340 человек перенесли коронавирус на ногах. Тогда в Беларуси было зафиксировано 76 случаев.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статистику сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. На 10 июня зафиксировано уже 51066 случая коронавируса в Беларуси (+801 за сутки).
 
Новости дня
Новости
 
COVID-19: Орша и Оршанский район остаются самыми проблемными зонами на Витебщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика