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«Городея» рассталась с российским нападающим Архиповым

10.06.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Городея» рассталась с россиянином Артемом Архиповым, перешедшим в клуб в начале августа 2019 года из ФК «Тамбов» на правах аренды.

За «Городею» в чемпионатах 2019 и 2020 годов нападающий отыграл 15 матчей, забил 9 голов.

По итогам сезона-2019 Артем Архипов стал лучшим бомбардиром команды (9 голов) и был признан лучшим игроком «Городеи».

Напомним, в начале сезона Архипов уехал в Россию, после чего была закрыта граница из-за коронавируса. Форвард не смог вернуться в команду.

«Городея» просто немощна в атаке, виноват – коронавирус: Россия закрыла границу, и лучший форвард не может вернуться в клуб

 
 
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«Городея» рассталась с россиянином Артемом Архиповым, перешедшим в наш клуб в начале августа 2019 года из ФК «Тамбов» на правах аренды.
 
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