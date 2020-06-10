Эксперты: Если бы в Литве ситуация развивалась как в Беларуси, то заболевших было бы в 8 раз больше

Источник материала: Tut.by

Ситуация в соседних странах, в том числе в России и Беларуси, где снижение уровня заболевания идет очень медленно, беспокоит Литву. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на заявление ученых Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ).



Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

— В Польше пока идет интенсивная борьба с коронавирусом — каждый день в этой стране фиксируется до 500 новых случаев заболевания. Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где число новых случаев болезни снижается медленно. Похожая ситуация и в России, где вспышка заболевания тоже не взята под контроль, — говорится в заявлении.

Как отмечают ученые, «ситуацию в России и Беларуси по-прежнему сложно оценивать, потому что из-за иной методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены».

По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции — то примерно в семь раз больше больных.

Что касается количества смертей, то, ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, потому что здесь отличается методика их регистрации, указывают ученые. Они отмечают, что реальную ситуацию можно будет установить позже, сравнивая общее число смертей в странах за один и тот же период.

По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерли 74 человека. В Беларуси зафиксировано 51 066 случаев COVID-19, умерли 288 человек.